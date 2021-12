Shiv Sena dit que le front de l’opposition n’est pas possible sans le Congrès, Rahul devrait prendre les devants

Sanjay Raut a rencontré aujourd’hui Rahul Gandhi à la résidence de ce dernier. (PTI)

Le député de Shiv Sena Rajya Sabha, Sanjay Raut, qui a rencontré aujourd’hui l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi à New Delhi, a déclaré qu’un front d’opposition n’était pas possible sans le grand vieux parti et a ajouté que Rahul Gandhi devrait prendre les devants à cet égard. S’adressant aux journalistes après la réunion, Raut a déclaré qu’il avait eu une longue réunion avec Rahul Gandhi et qu’ils avaient discuté de l’alliance de l’opposition contre le BJP.

« Je rencontrerai d’abord Uddhav Thackeray et ensuite nous en parlerons », a déclaré Raut lorsqu’on lui a demandé si Shiv Sena rejoindrait l’UPA. Il a ajouté : « Nous l’avons également dit plus tôt que si un front est formé (contre le BJP), ce n’est pas possible sans le Congrès. Il y a eu une discussion à ce sujet. Rahul Gandhi se rendra bientôt à Mumbai.

Il a également ajouté que le visage du front de l’opposition peut être un sujet de discussion, mais qu’il ne devrait y avoir qu’un seul front de l’opposition.

La rencontre de Raut avec Rahul Gandhi intervient une semaine après sa rencontre avec le ministre en chef du Bengale occidental et supremo du TMC Mamata Banerjee à Mumbai. Banerjee avait également rencontré le chef du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar. En s’adressant aux médias avec Pawar, Banerjee a fait remarquer qu’il n’y a plus d’UPA et a ajouté que les partis d’opposition aux vues similaires doivent lutter de manière unie contre le parti Bharatiya Janata.

Le chef du Congrès, Kapil Sibal, a riposté au TMC en disant qu’il était temps de montrer l’unité de l’opposition et que sans le Congrès, l’UPA serait un corps sans âme.

Le Congrès et le TMC auraient été en désaccord face à l’alliance de l’opposition. Alors que TMC veut que Banerjee prenne les devants, le Congrès veut rester avec Rahul Gandhi. D’une part, là où le Congrès a tenté d’inclure le TMC dans diverses questions socio-politiques, le TMC n’a pas cédé dans son attaque contre le grand vieux parti.

