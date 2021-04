Shiv Sena MLA: Vous voulez mettre le coronavirus dans la bouche de Devendra Fadnavis

Ancien ministre en chef Devendra Fadnavis

Problème de stockage du Remdesivir: L’intervention de l’ancien ministre en chef Devendra Fadnavis dans le dossier du stockage du Remdesivir dans le Maharashtra a déclenché une guerre de mots massive dans un État aux prises avec un nombre record d’infections virales quotidiennes. Le député de Shiv Sena, Sanjay Gaikwad, a déclaré qu’il souhaitait remettre le coronavirus dans la bouche de Fadnavis. La controverse a commencé après que la police d’État a interrogé le propriétaire d’une société basée à Daman fournissant du remdesivir pour une prétendue thésaurisation. Fadnavis s’est opposé à l’interrogatoire, affirmant que le fournisseur ne s’était pas livré au stockage de Remdesivir.

Cependant, les dirigeants du parti au pouvoir ont pris pour cible Fadnavis pour ne pas avoir laissé la police faire son travail. Le dirigeant de Sena, Gaikwad, a déclaré que s’il avait trouvé un coronavirus, il «l’aurait fourré dans la bouche de Fadnavis». Le député de Buldhana a également demandé – qu’aurait fait Fadnavis s’il était le ministre en chef pendant la pandémie? Au lieu de soutenir les ministres d’État, a déclaré le dirigeant de Sena, les dirigeants du BJP se moquent d’eux et veulent que le gouvernement de l’État échoue. Gaikwad a également affirmé que le Centre avait demandé aux entreprises de fabrication de Remdesivir du Maharashtra de ne pas fournir le médicament à l’État. Ses remarques ont déclenché une manifestation de colère des travailleurs du BJP dimanche

Dimanche, le Congrès du Maharashtra et le parti Aam Aadmi ont accusé le BJP de faire pression sur la police de Mumbai pour avoir interrogé le directeur de Bruck Pharma. La police a interrogé samedi le responsable de la société pharmaceutique au sujet du stock excédentaire présumé du Remdesivir. Fadnavis avait déclaré qu’il y a quatre jours, ils avaient demandé à la société pharmaceutique de leur fournir du Remdesivir, mais ils ne le pouvaient pas tant que la permission n’était pas donnée. L’ancien ministre en chef a également déclaré qu’il s’était entretenu avec le ministre de l’Union Mansukh Mandaviya et qu’ils avaient obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA).

Fadnavis s’est opposé aux grillades de l’exécutif pharmaceutique par la police, affirmant que le gouvernement dirigé par Sena dans l’État faisait de la politique au milieu de la pandémie.

Le porte-parole du Congrès d’État, Sachin Sawant, a pris pour cible l’ancien ministre en chef et s’est dit “ absolument étonné ” de voir que Fadnavis faisait pression sur la police de Mumbai pour un homme d’affaires. «Quelle est la faute de la police? Ils avaient des renseignements selon lesquels un stock important de 60000 viles (sic) de Remdesivir se cache avec les exportateurs de Brook Laboratories, ce qui n’est pas signalé … Après l’interdiction d’exportation, la société doit informer l’organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) et indiquer les détails de la FDA sur stock laissé avec eux. La police de Mumbai avait appelé le directeur de l’enquête mais il a continué à se soustraire. Après 2 jours, il est venu. Mais les dirigeants du BJP sont devenus si bouleversés qu’ils se sont personnellement précipités pour obtenir son soutien », a affirmé Sawant. Il a ajouté qu’en cas de pénurie de Remdesivir au milieu de la pandémie, qu’attendez-vous de la police?

