Shiv Sena soutient Sharad Pawar contre Rahul Gandhi pour affronter Narendra Modi dans les sondages Lok Sabha 2024

Sanjay Raut s’était également porté plus tôt garant de la suprématie du NCP et avait déclaré que Pawar devrait être nommé chef de l’UPA, car son leadership est accepté par tous.

L’opposition a très peu de chances de remporter les élections de 2024 à Lok Sabha si elle ne parvient pas à faire preuve de fermeté pour contrer le BJP, a déclaré aujourd’hui le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, et a affirmé que la seule chance qu’elle a de contrer Narendra Modi est si il projette le NCP supremo Sharad Pawar comme le candidat Premier ministre.

Le député de Rajya Sabha a déclaré que l’opposition manque actuellement de visage pour combattre Modi et que tous les partis devraient trouver un visage pour combattre les élections de 2024, s’ils veulent vaincre Modi. Il a déclaré que puisque Pawar est un haut dirigeant, il pourrait être le visage de l’opposition en 2024.

Le choix de Pawar par Raut est venu sur le chef du Congrès Rahul Gandhi comme le bon candidat pour affronter le Premier ministre Narendra Modi dans les sondages de Lok Sabha.

Fait intéressant, alors que Shiv Sena est prêt à accepter Pawar comme chef de l’opposition, le Congrès et le TMC n’ont jamais exprimé leur soutien à lui en tant que chef de l’UPA. Alors que le Congrès souhaite que Rahul Gandhi prenne la tête de l’UPA, le chef du TMC, Mamata Banerjee, nourrit également des ambitions nationales. L’ambition excessive des sangles régionales a été l’une des principales raisons pour lesquelles l’opposition n’a pas réussi à faire front uni contre le BJP au niveau national.

Au Maharashtra, le Shiv Sena s’est allié au Congrès et au NCP pour former le gouvernement Maha Vikas Aghadi (MVA) après ses retombées avec le BJP.

Récemment, Sharad Pawar avait présidé une réunion des partis d’opposition dans sa résidence de New Delhi où manquait la représentation du Congrès. Pawar avait dans le passé tenu plusieurs réunions avec le stratège politique Prashant Kishor. Kishor a également récemment eu des entretiens avec Rahul Gandhi et a demandé du temps à Sonia Gandhi pour une réunion, envoyant les couloirs politiques en effervescence de spéculations.

