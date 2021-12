Shivalik SFB MD voit les NPA bruts baisser d’ici la fin mars

Shivalik SFB est devenue la première banque coopérative urbaine à passer à la structure de petite banque de financement plus tôt cette année.

Par Piyush Shukla

Shivalik Small Finance Bank (SFB) vise à abaisser son ratio brut d’actifs non productifs (GNPA) à 2,5 % et ses NPA nets à moins de 1 % d’ici la fin mars, contre 3,71 % et 1,91 % à la fin septembre, respectivement, la direction de la banque Le directeur et chef de la direction Suveer Kumar Gupta a déclaré à FE. Il a ajouté que le pire en termes de Covid-19 et de confinements était derrière le SFB.

Shivalik SFB est devenue la première banque coopérative urbaine à passer à la structure de petite banque de financement plus tôt cette année. Fin mars, le total des avances du prêteur s’élevait à Rs 804,9 crore, en hausse de 12% en glissement annuel, tandis que le total des dépôts a augmenté de 9,2% sur un an pour atteindre Rs 1 244,5 crore. « La taille totale de l’entreprise de la banque au 31 mars était d’environ 2 000 crores de roupies… Nous avons pour objectif de porter cette taille d’entreprise de 2 000 crores de roupies à trois fois cette taille au cours des quatre prochaines années », a déclaré Gupta.

La SFB prévoit d’ouvrir 15 succursales supplémentaires dans les zones rurales de l’Uttar Pradesh au cours de l’exercice en cours (FY22), a déclaré Gupta. « Une fois cela fait, nous passerons à la phase 2 qui comprendra l’ouverture de succursales dans la majeure partie du nord-ouest de l’Inde. Uttar Pradesh et Madhya Pradesh nous sommes déjà présents, et nous allons nous développer dans ces états. De plus, nous voulons ajouter des succursales dans l’Uttarakhand, l’Haryana, l’Himachal Pradesh, le Rajasthan et Delhi, donc essentiellement, nous voulons couvrir la partie nord-ouest du pays.

Pour étendre encore sa portée, Shivalik Small Finance Bank est également en phase finale de lancement de partenariats avec IIFL Finance pour les prêts d’or et avec Airtel Payments Bank, dans lesquels les clients de la microfinance du prêteur peuvent déposer leurs échéances de prêt dans les points de vente Airtel Payments Bank, a déclaré Gupta.

