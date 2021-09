Shmup Espgaluda II de Cave se verrouille dans une version de septembre pour l’Occident

Mise à jour n°2 : Une liste sur le Nintendo Switch eShop au Royaume-Uni a maintenant été confirmée Espgaluda II arrivera ici dans l’ouest le 9 septembre. Il sera disponible pour 15,29 £ ou votre équivalent régional.

Mise à jour #1 : Un nouveau site et une bande-annonce ont été publiés pour le prochain port Switch de Cave’s Espgaluda II.

Nous avons également de nouvelles informations sur le jeu :

Live Wire Co., Ltd. a développé un portage du jeu de tir à balles à défilement vertical “Espgaluda II” développé par Cave Co., Ltd. pour Nintendo Switch, et a publié un site teaser.

Le jeu de tir de barrage à défilement vertical “Espgaluda II” réapparaîtra sur Nintendo Switch.

Le mode tutoriel et le mode novice, qui expliquent le système de jeu unique, sont destinés aux débutants.

Ensuite, profitez de l’univers du barrage en mode Arcade, qui reproduit la version arcade,

Le mode Normal, qui offre une meilleure qualité d’image, et le mode Arrangement, qui a modifié les règles du jeu.

Ce travail comprend le “mode BlackLabel” qui vous permet de gérer le personnage ennemi “Seseri” comme votre propre machine.