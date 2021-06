ShoalsFest de Jason Isbell à la co-vedette Lucinda Williams, Candi Staton, plus

Le ShoalsFest de Jason Isbell revient dans la ville de Florence, dans son Alabama natal, début octobre. Lui et l’Unité 400 feront la une des deux nuits d’un projet de loi mettant également en vedette Lucinda Williams, Candi Staton, Drive-By Truckers et autres notables.

ShoalsFest a fait ses débuts en 2019 mais n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie, comme l’a confirmé en juillet de l’année dernière Judy Hood, présidente de la Muscle Shoals Music Foundation. Mais il sera de retour au McFarland Park de Florence les 2 et 3 octobre, avec un projet de loi du samedi mettant en vedette Isbell et son groupe, Williams, Staton, la femme d’Isbell, Amanda Shires, Cedric Burnside et Farmer Jason.

Dimanche, avant la tête d’affiche, le public pourra voir Drive-By Truckers, Centro-Matic, Slobberbone, Pine Hill Haints et un autre premier set de Farmer Jason, également connu sous le nom de célèbre rocker Jason Ringenberg, de Jason and the Scorchers . Il a créé Farmer John en 2002 « pour éduquer et divertir les enfants sur la vie à la ferme et les merveilles de la nature ».

«Nous nous sommes beaucoup amusés en 2019, nous sommes donc ravis de retourner à McFarland Park», a déclaré Isbell. « C’est l’endroit idéal pour profiter d’artistes de classe mondiale et de la beauté de la rivière Singing. Ces numéros sont tous nos favoris personnels, et nous sommes fiers de les amener dans notre ville natale et de leur faire passer un bon moment. »

Les billets seront mis en vente ce vendredi (11 juin) à 10h CT ; le laissez-passer d’admission générale de deux jours coûte 99,50 $, avec des laissez-passer VIP de deux jours également disponibles à 499,50 $, offrant une entrée dédiée, un service de concierge exclusif, une affiche en édition limitée et d’autres avantages.

Avant ShoalsFest, Isbell et l’unité 400 commenceront leur tournée 2021-22 le 10 juillet, dans un vaste itinéraire qui s’étend sur plusieurs étapes jusqu’en novembre de l’année prochaine. Il comprend ce mois avec une vaste course européenne. Les dates mettront en vedette des invités tels que Williams, Joie Oladokun, les frères Osborne, Rob Aldridge, Marty Stuart et ses fabuleux superlatifs, Brittney Spencer, SG Goodman, Strand of Oaks, Gabe Lee et Morgan Wade.