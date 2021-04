Shock G, leader du Digital Underground, décède à 57 ans

Shock G, le leader du groupe de hip-hop influent Digital Underground, a été retrouvé mort jeudi dans un hôtel de Tampa, en Floride. Il avait 57 ans.

Digital Underground a eu une série de succès au début des années 90 et, peut-être plus particulièrement, a présenté à son public un rappeur peu connu nommé Tupac Shakur. Le groupe a trouvé un terrain d’entente entre le rap et le funk, Shock G disant même: “Digital Underground est là où le Parlement s’est arrêté.”

Shock G voyageait de son domicile à Tampa au nord de la Californie en 1987 lorsque le groupe a réalisé un single autoproduit, “Underwater Rimes”. Ce single a attiré l’attention de Tommy Boy Records, qui a sorti le premier album de Digital Underground, Sex Packets. Il s’est vendu à un million d’exemplaires et a présenté le single à succès «The Humpty Dance».

L’impact le plus durable de Shock G sur le hip-hop et la musique est peut-être venu lorsque le groupe a sorti le tube «Same Song», qui était la «première apparition vocale de 2Pac sur une chanson», selon Genius.com. Shock G, qui apparaît en premier sur la chanson, joue l’hôte. “Je suis venu pour la fête pour devenir méchant, mettre mes pierres sur / Mange du pop-corn, regarde-toi bouger ton corps sur la chanson pop.”

2Pac avait auditionné pour Shock G et avait été embauché pour faire partie de l’équipe routière du groupe. Il a finalement joué et enregistré avec Digital Underground, apparaissant sur le groupe This Is an EP Release (Tommy Boy), et Sons of the P (Tommy Boy), qui a été nominé pour un Grammy Award.

En 1991, cependant, 2Pac a commencé une carrière d’enregistrement solo avec l’album 2Pacalypse maintenant (Interscope), qui s’est vendu à un demi-million d’exemplaires. En 1993, 2Pac devenait une sensation à l’échelle nationale. Shock G et un autre membre de Digital Underground, Money B, sont apparus sur l’album de Shakur, Strictly 4 My N. *. *. *. *. Z., Aidant à créer son premier grand succès, «I Get Around». À la fois star du rap et recruteur de talents, Shock G a laissé une marque inimitable dans l’histoire du rap.

«Le funk peut être du rock, le funk peut être du jazz et le funk peut être de la soul», a déclaré Shock au New York Times dans une interview. «La plupart des gens ont une liste de contrôle de ce qui fait une bonne chanson pop: elle doit durer trois minutes, elle doit avoir un refrain répétable et elle doit avoir un crochet accrocheur. C’est ce qui rend la musique obsolète. Nous disons «Faites ce qui est bon». Si vous l’aimez pendant trois minutes, vous l’aimerez pendant 30. ”

Il laisse dans le deuil son père, Edward Racker, sa mère, Shirley Kraft, sa sœur, Elizabeth Racker, et son frère, Kent Racker.