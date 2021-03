Shockwave Bow pourrait-il devenir la meilleure arme de fin de partie de Fortnite?

Le dernier Shockwave Bow de Fortnite pourrait potentiellement changer le style de jeu de fin de partie de nombreux joueurs.

Fortnite a à nouveau secoué la méta du jeu avec la nouvelle mise à jour et a plus que jamais diversifié le pool d’armes. Avec l’ajout de plusieurs types et combinaisons d’armes à utiliser, les joueurs et les créateurs de contenu essaient tout pour choisir leurs armes préférées pour les matchs à venir.

Les armes Primal ont attiré l’attention des gens car l’absence de fusils de sniper dans la saison en cours encourage les joueurs à jouer sans peur et à abattre leurs adversaires sur le champ de bataille. L’arme Bow a été incorporée dans le passé, mais la saison 6 porte la variété à un autre niveau. Il a permis aux joueurs de fabriquer différentes versions de l’arc et d’attacher divers effets aux arcs comme une onde de choc, un explosif, une puanteur et plus encore. Ces armes sont simples et infligent des dégâts constants aux ennemis.

Le Shockwave Bow, en particulier, a reçu les éloges de la communauté et des joueurs professionnels car il crée des opportunités uniques pour l’utilisateur. Surtout en fin de partie, où les joueurs sont emballés dans des boîtes et la tempête inflige d’énormes dégâts.

Comment fabriquer l’arc Shockwave

Fabriquer l’arc Shockwave est une tâche facile. Les joueurs doivent mettre la main sur la rareté verte rare – Makeshift Bow. Ils ont besoin de récolter du métal pour obtenir quatre pièces mécaniques et fabriquer le Rare Makeshift Bow.

4x pièces mécaniques + 1x arc primordial peu commun = arc de fortune rare

Enfin, le joueur doit disposer de deux grenades à ondes de choc pour fabriquer l’arc à ondes de choc mécanique épique.

2x grenades à ondes de choc + 1x arc rare de fortune = arc à ondes de choc mécanique épique.

Pour en savoir plus sur le nouveau système d’artisanat du système et d’autres recettes d’artisanat dans Fortnite, cliquez ici.

Comment dominer la fin de partie avec le Shockwave Bow

Maintenant que vous êtes prêt avec votre arc Shockwave, laissez-nous vous présenter quelques façons de l’utiliser dans des situations délicates. L’arme fonctionne de la même manière que l’ancien lanceur Catty de Kit. Mais les joueurs ont un meilleur contrôle sur les angles, ce qui conduit à des jeux très créatifs dans le jeu.

Exploitez dans des boîtes avec le nouveau Shockwave Bow pic.twitter.com/6PxJIwmf1h – Jedi2x (@ Jedi2x) 16 mars 2021

Certains joueurs utilisent l’arme pour tendre une embuscade aux ennemis à l’intérieur des boîtes, comme les grenades à ondes de choc, ce qui était attendu, mais des créateurs de contenu comme SypherPK ont libéré le véritable potentiel de l’arme dans l’une de ses récentes vidéos sur YouTube.

Même si la vidéo présentait les capacités du Mythic Primal Shotgun dans les combats à courte portée, SypherPK a mis la main sur le Shockwave Bow après avoir éliminé un ennemi en fin de partie. Après cela, il a proposé une stratégie unique pour endommager les murs des ennemis et a tiré l’arc dans leurs boîtes pour les renvoyer dans la tempête. Comme c’est le début de la saison maintenant, de nombreux joueurs campaient dans les boxes pour s’assurer le parapluie de la victoire. Pourtant, la présence de Shockwave Bow a rendu impossible la tenue de boîtes. Cela a amené les joueurs à changer constamment de position ou à subir de lourds dégâts de la tempête de fin de partie.

L’arc Shockwave n’est peut-être pas très utile dans les matchs standard, mais il pourrait jouer un rôle déterminant dans les matchs de compétition où les joueurs tiennent généralement leur terrain et jouent pour la guérison en fin de partie. Dans ces situations, les joueurs avec cette arme pourraient gagner les hauteurs et forcer des combats méchants pour les ennemis et se forger un moyen facile de gagner pour eux.

