Shohei Ohtani a fait quelque chose qui n’a pas été fait depuis Babe Ruth aujourd’hui ⋆ .

L’engouement pour Shohei Ohtani envahit complètement le monde du baseball. Lorsqu’il est en bonne santé, Shohei est un talent électrique à la fois sur le monticule et au plateau en tant que double menace. Alors, devrions-nous vraiment être surpris que Shohei ait fait quelque chose qui ne s’est pas produit depuis Babe Ruth ce soir?

Shohei Ohtani est entré ce soir à égalité pour la tête de la ligue avec sept circuits. Il était également le lanceur partant. La dernière fois que quelqu’un a commencé un match sur le monticule tout en étant le leader de la ligue dans les circuits? Vous l’avez deviné… Babe Ruth.

Shoehei a plutôt bien lancé. Sur un nombre limité de lancers en raison d’une blessure précédente, Ohtani a obtenu 5 points, abandonnant 4 points mérités. Mais il avait neuf retraits au bâton pour accompagner la performance médiocre.

Les réseaux sociaux explosent avec la montée d’Ohtani dans la télévision incontournable.

Shohei Ohtani a la vitesse de sortie la plus dure et la vitesse de sortie la plus douce du jeu de ce soir (27,5 MPH bunt simple et 113,8 MPH double)

Il a également lancé le lancer le plus dur et le plus lent du match de ce soir (99,3 MPH FB et 74,1 MPH CB) #Angels

– Jared Tims (@Jared_Tims) 27 avril 2021