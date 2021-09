Shohei Ohtani a frappé son 45e circuit et se rapproche des leaders

les Japonais Shohei ohtani des Angels d’Anaheim ont frappé 45 circuits au cours de la saison 2021 en cours de la Ligue majeure de baseball. Cela a été un cauchemar pour les équipes de sa division depuis la surface du frappeur ainsi que depuis le monticule.

À travers les matchs Angels vs Houston Astros, Shohei ohtani Il a fait taire les fans d’Astros avec un coup de circuit du champ droit sur les lancers de Cristian Javier pour rapprocher son équipe de 5 points par 10 dominant les Astros. En disant Home Run Il a parcouru 116 milles avec 445 pieds parcourus.

Ohtani reste toujours l’un des meilleurs home runs de la MLB; maintenant, le Vénézuélien Salvador Pérez et le Dominicain Vladimir Guerrero Jr. s’approchent d’un projet de loi d’un circuit avec 46 circuits chacun.

Shohei Ohtani a égalé le record de coups de circuit de Mike Torut en une saison avec les Angels d’Anaheim, le roi est Troy Glaus avec 47, un objectif qui ne semble pas difficile pour les Japonais.

De plus, le phénomène compte désormais 445 onrons en 2021 avec 41 d’entre eux comme frappeur désigné, dépassant Nelson Cruz (2019) avec le quatrième plus HR en une saison par un frappeur désigné, les prochains objectifs sont David Ortiz (47 HR en 2006 et 43 HR en ’05) et Khris Davis en est un autre avec 43 home runs en 2018).

Ohtani, à 445 pieds. pic.twitter.com/FLWItgcuVj – LasMayores (@LasMayores) 22 septembre 2021

Dans la saison actuelle, les Japonais frappent 257. avec 45 circuits, 95 points produits, 77 buts sur balles, 23 buts volés, 25 doubles, 5 triples et 139 coups sûrs. D’autre part du monticule, il a 9 victoires et 2 défaites, 3,28 ERA avec 146 retraits au bâton en 123 manches. Shohei Ohtani possède le séparateur le plus meurtrier au monde. MLB.

Ce n’est un secret pour personne qu’il a eu une mauvaise attaque en seconde période après avoir participé au HR Derby et au match des étoiles, quelque chose avec lequel il n’avait rien à voir, car cette fatigue est venue oui ou oui, puisque d’autres se sont améliorés leur meilleure offensive comme Juan Soto et Salvador Pérez.

Voici le tableau des home run dans les majors :

Vladimir Guerrero Jr : 46 Salvador Pérez : 46 Shohei Ohtani : 45 * Marcus Semien : 41 Fernando Tatis Jr : 39