Shohei Ohtani a reçu des chants de MVP contre l’athlétisme

Les Japonais des Anaheim Angels, Shohei ohtanj’ai reçu des chants de Mvp ce dimanche après sa performance du monticule lors du match contre les Athletics d’Oakland lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB.

Ce dimanche, Shohei Ohtani a finalement lancé et brisé les rumeurs selon lesquelles il n’agirait plus en tant que lanceur lors de la saison 2021 de la Major League, réalisant une performance remarquable du monticule des Anges contre l’Athlétisme, recevant les éloges des fans à l’époque. engagement, les mêmes qui le qualifient désormais de MVP de la Ligue américaine.

On a beaucoup pensé Ohtani et il a même été annoncé qu’il ne lancerait plus dans le MLB 2021, mais finalement ce n’était pas comme ça et ce dimanche, il s’est très bien comporté contre Oakland et a laissé de bons sentiments du monticule, qui continuent de le donner comme grand favori pour prendre la distinction pour le joueur le plus utile de la Ligue américaine cette saison.

Comment s’est passé ce dimanche ?

Le Japonais des Anges a joué pendant huit manches, recevant cinq coups sûrs (deux circuits), deux points mérités, trois buts sur balles et un total de 10 retraits au bâton, sans aucun doute une ligne positive et lumineuse qui a conduit les fans à scander son nom accompagné de l’acronyme ” MVP”.

108 emplacements (Vitesse moyenne) :

51 % – Splitter (89 mph) 28 % 4 coutures droites (95 mph) 14 % Slider (83 mph) 5 % courbe (75 mph) 2 % coupe droite (87 mph)

Ici la vidéo :

🗣 MVP, MVP, MVP Il y a une raison pour laquelle Shohei Ohtani est à -5000 pour ramener le matériel à la maison pic.twitter.com/X1wBX33JgJ – Paris sportifs PointsBet (@PointsBetUSA) 19 septembre 2021

Lancez-les Ohtani !!!#WeBelieve | @Anges pic.twitter.com/WIy8XgwX8c – Bally Sports West (@BallySportWest) 19 septembre 2021

Malgré les circuits de Yan Gomes et Matt Chapman, Shohei Ohtani a connu un départ assez extraordinaire et même en septième manche, il a retiré les trois frappeurs par retrait au bâton et à cause de cela, les Angels sont entrés dans la dernière manche avec l’espoir de la victoire.

Du côté des frappeurs, Ohtani est allé 2-0 avec deux buts sur balles et n’a pas pu toucher, étant de ce côté endetté et voyant toujours Vladimir Guerrero Jr. (46) et Salvador Pérez (45) en tête.

Après ce départ remarquable, Shohei ohtani a laissé sa MPM à 3,28, une fiche de 9-2 et un total de 146 retraits au bâton en 123,1 manches de travail cette saison pour le Grandes ligues.