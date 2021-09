Shohei Ohtani contre Aroldis Chapman en neuvième

in

les Japonais Shohei ohtani forces mesurées par rapport aux expéditions du ferme-porte Chapman d’Aroldis à travers la rencontre des Yankees de New York contre les Angels d’Anahein dans les ligues majeures.

Sans doute les kilomètres de Chapman d’Aroldis faire n’importe quelle rencontre avec des joueurs populaires comme Shohei ohtani. Et plus encore quand c’est en neuvième manche et qu’il est un meneur de home run dans le MLB.

Aroldis Chapman a lancé une balle rapide de 98 milles pour faire voler le joueur de deuxième but DJ Lemahieu, éliminant ainsi le dangereux Shohei ohtanihors de la zone de frappe.

Chapman contre Ohtani pic.twitter.com/hFzyJtdubC – Lasagne de Johnny ⚾️ (@ JLasagna43) 2 septembre 2021

Soit dit en passant, Chapman s’est vengé de Jared Walsh qu’il a retiré pour mettre fin au match et arrêter la séquence de quatre victoires consécutives des Yankees de New York, qui sont devenus la deuxième équipe de l’histoire de la MLB avec une séquence de 14 victoires consécutives puis une séquence de 4 défaites consécutives.

Cole a marqué une autre victoire en 7 manches avec 15 retraits au bâton, Jonathan Loaisiga a lancé une manche propre sans problème, tout comme Aroldis Chapman, qui a marqué son 25e arrêt.