Shohei Ohtani contre Gerrit Cole pour la deuxième fois en MLB 2021

Le pichet du Yankees de New York, Gerrit ColeIl a dit ce qu’il allait faire pour faire face Shohei ohtani dans la MLB; apparemment, cette stratégie a fonctionné à plein régime.

Avant ce match, Cole a déclaré qu’il n’utiliserait pas sa courbe pour affronter les Japonais. Cela a été dit publiquement, peu importe si Ohtani s’y attendait ou quelque chose comme ça.

Gerrit Cole Il a frappé trois fois et l’a fait mal paraître dans le dernier. En fin de compte, Cole a terminé de lancer 7 manches avec 15 retraits au bâton sans BB et avec un point autorisé sur 116 lancers et 78 prises. Il a maintenant une MPM de 2,73 avec 215 retraits au bâton en 155 manches.

Cette saison, Ohtani a une fiche de 8-0 avec 4 retraits au bâton contre les expéditions de Gerrit Cole, sans oublier qu’Ohtani a puni de nombreux bons lanceurs de la MLB avec des circuits ou des points supplémentaires, cependant, Cole a été un point difficile.

Il convient de noter que lors de ses 3 derniers matchs contre les Mules de New York, il n’a réussi qu’un seul coup sûr en 8 frappes au bâton, ce coup sûr était un coup de circuit contre son ancien coéquipier Andrew Bailey.