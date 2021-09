Shohei Ohtani contre Vladimir Guerrero Jr. répartition des chances

Guerrero : .317 (1er en AL), 45 HR (T-1er), 103 RBI (T-3e), 173 coups (1er), 1.017 OPS (1er), 6.1 WAR (7e en MLB)

Ohtani : .256 (96e en AL), 44 HR (3e), 94 RBI (T-12e), 23 SB (T-5e), .957 OPS (2e) 4.4 WAR offensive (T-19e MLB); 9 victoires, 3,36 ERA, 136 Ks, 3,3 Pitching WAR (T-34e en MLB)

Oui, une triple couronne rendrait le cas de Guerrero BEAUCOUP plus grand – après tout, cela a été fait exactement une fois au 21e siècle (Miggy !). Mais je ne sais pas s’il y arrivera.

En attendant, Ohtani a pitché ! Beaucoup! Et sacrément bien ! Peut-être que j’applique le récit (voir ci-dessous) aux statistiques, mais n’êtes-vous pas obligé de le faire ici ?



Shohei Ohtani : 9-1, 2,97 ERA, 135 SO, 0,198 BAA. Possède une balle rapide de 100 MPH et a le lancer (splitter) le plus difficile à frapper (wOBA .100) de tout le baseball depuis 2008.

Ohtani : 23 bases volées, Vlad Jr. 4.

Ohtani : bWAR 7.9, Vlad Jr. 5.8

Ohtani : fWAR 7.1, Vlad Jr. 6.2 https://t.co/JGOKDwbZ5g

