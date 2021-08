Shohei Ohtani écrit l’histoire du baseball sous nos yeux

La seule façon de vous faire pardonner d’avoir ignoré la saison ridicule de Shohei Ohtani avec les Anges est de vivre sous un rocher. Un rocher qui se trouve au fond d’un puits de mine oublié. Et ce puits de mine ne figure sur aucune carte, ni visité par les spéléologues.

Mercredi soir était une journée classique d’Ohtani au bureau, ce qui signifie naturellement qu’il a fait quelque chose d’impossible.

Ohtani a frappé son 40e home run de la saison mercredi soir, devenant le joueur le plus rapide de l’histoire des Angels à atteindre la marque. Ohtani a amélioré la marque de 21 ans établie par Troy Glaus, prolongeant son total de coups de circuit en tête de la ligue de cinq devant la deuxième place Vladimir Guerrerro Jr.

Maintenant, c’est super cool en soi. Bien sûr, battre un record individuel d’équipe est légèrement intéressant, mais probablement pas d’actualité nationale. Maintenant, cela change complètement lorsque l’on considère le fait qu’OHTANI ÉTAIT AUSSI LE PICHET DE DÉPART POUR LES ANGES ! Non seulement il a travaillé un match de huit manches, mais il a dominé dans une victoire de 3-1 contre les Tigers.

Lancer huit manches avec huit retraits au bâton et un seul point mérité accordé, le lanceur d’Ohtani s’améliore de plus en plus à chaque match. Au cours de ses cinq derniers départs, Ohtani a une fiche de 5-0, avec une MPM de 1,57 et enregistrant 37 retraits au bâton.

Mercredi soir, il a dominé pratiquement tous les domaines statistiques de tout le match. Ce qui est juste hilarant.

Le joueur de 27 ans réécrit sous nos yeux notre perception du baseball. Il domine chaque élément du jeu qu’il touche, et la seule honte est qu’il est bloqué sur les Angels 61-61, il est donc très peu probable que nous le voyions briller en séries éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, les Angels ont moins de 1% de chances de faire les séries éliminatoires, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier Ohtani pour ce qu’il est : tout simplement incroyable.