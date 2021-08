Shohei Ohtani est meilleur que Babe Ruth, selon David Justice

in

David Justice a fait des commentaires intéressants sur la star de la MLB Shohei Ohtani. L’ancienne star d’Atlanta Braves a récemment parlé à TMZ et a déclaré qu’Ohtani est meilleur que Babe Ruth. Justice a déclaré que la production de Ruth en tant que joueuse à double sens n’était pas aussi impressionnante en raison du niveau de talent auquel il était confronté à l’époque.

“Babe Ruth a joué contre les agriculteurs”, a déclaré Justice … ajoutant: “Oh, et au fait, [Ruth] n’a joué que contre une seule race. Vous n’avez joué contre aucun des joueurs de la Negro League. Vous n’avez joué contre aucun des joueurs asiatiques. Vous n’avez joué aucun des joueurs latins. Donc, vous n’avez joué que contre cette population de joueurs.”

Justice a poursuivi en disant qu’il n’avait rien contre “The Great Bambino”, mais il a été plus impressionné par Ohtani en tant que joueur à double sens. “Je ne veux pas que ça sonne comme si je déteste Babe”, a ajouté Justice. “C’est juste que je donne plus d’amour à Ohtani.” L’une des meilleures histoires de la saison MLB est le jeu d’Ohtani. Le Los Angeles Angels Star mène la Ligue américaine pour les circuits avec 40 points et le pourcentage de coups avec 0,637. En tant que lanceur, Ohtani a affiché une fiche de 8-1 ainsi qu’une MPM de 2,79.

“Je pense que les gens le prennent pour acquis. Il y va tous les jours, lance tous les cinq jours, joue tous les jours, lance et frappe les jours où il lance, les gens qui le voient se disent ‘Ohtani est génial, mais ce qu’il C’est vraiment incroyable”, a déclaré la star des Angels Mike Trout à Sporting News.

“Je pense que n’importe quel enfant qui joue au baseball, la façon dont il peut voir comment Ohtani gère tout – c’est vraiment remarquable. Si vous vous battez, alors vous savez que vous devez aussi lancer un lancer, vous allez échouer. le voir en colère. Il sourit toujours. Je suis tellement heureux de la façon dont l’année a été pour lui, vous savez, il met tout le travail acharné. C’est un si bon enfant. Juste le travail qu’il fait – c’est vraiment remarquable .”

Ruth est considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de baseball de tous les temps. Il a terminé sa carrière avec une moyenne au bâton de 0,342, 2 873 coups sûrs, 714 circuits et 2 213 points produits. En tant que lanceuse, Ruth a affiché une fiche de 94-46 avec une moyenne au bâton de 2,28. Il est un membre inaugural du Baseball Hall of Fame.