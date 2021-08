Shohei Ohtani est sorti de la grotte offensive avec un home run monstrueux

in

les Japonais Shohei ohtani s’est fait sentir avec un Home Run champ central bestial contre les Blue Jays de Toronto dans le MLB.

Lors du troisième match entre les Angels d’Anaheim et les Blue Jays de Toronto, Shohei ohtani qui a du bois sur le terrain ces dernières semaines a réussi à frapper son home run numéro 38 de la saison.

La recrue Alek Manoah a été la victime japonaise, après avoir lancé un curseur à 83,2 milles à l’heure, qu’il a déposé dans le champ central du Angels Stadium dans le MLB.

Ce jeudi à Shohei ohtani Il a une autre sortie contre les Blue Jays de Toronto, où il cherche à maintenir ses beaux chiffres du monticule qui le maintiennent ferme pour le MVP même s’il n’est pas à son meilleur avec la batte.

Ohtani frappe 263 au total avec 38 circuits, 84 points produits, 102 coups sûrs, 76 points produits, 53 buts sur balles et 134 retraits au bâton.

Il fallait s’attendre à l’effondrement offensif pour lequel Shohei Ohtani torréfiait, lançant et frappant à ce niveau que tout le monde voulait et en plus de cela, participer au HR Derby ainsi que lancer le match des étoiles n’était pas une chose facile, maintenant, il a montré qu’il est humain dans le jeu. MLB.