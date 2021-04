Shohei Ohtani et Alex Cobb catapultent les anges pour gagner les Royals ⋆ .

Le frappeur désigné par les Angels Shohei Ohtani réussit un doublé de deux points lors de la septième manche contre les Royals de Kansas City lundi à Kansas City. (Orlin Wagner / Associated Press)

La balle a été écrasée, fissurée, écrasée sur toute la ligne.

S’il l’avait frappé plus haut, qui sait jusqu’où il aurait volé dans la nuit.

Les Angels ont reçu beaucoup d’aide lors d’une victoire de 10-3 contre les Royals de Kansas City lundi, marquant chacun de leurs quatre premiers points sur des bévues défensives des Royals et prenant un départ électrique de 10 retraits au bâton du droitier Alex Cobb à leur septième victoire en leurs 10 premiers matchs.

Mais ce n’est que lorsque Shohei Ohtani a déchargé sur une balle rapide surélevée à la septième manche, brisant ce qui était un match à un point avec un double de deux points qui a frappé contre le mur à droite, que les Anges ont finalement commencé à se retirer.

«Avez-vous vu ça juste là?» Le manager Joe Maddon a demandé à son entraîneur de banc, Mike Gallego, alors que les deux points traversaient la plaque. “C ‘est impressionnant. C’est un athlète impressionnant.

Sur le troisième lancer de ses deux retraits au bâton, Ohtani a pris le genre de coupure puissante qui vient rapidement définir sa déchirure de début de saison. Il a planté son talon droit dans la terre. Il balança ses hanches de presque 180 degrés. Et il s’est penché tout le chemin dans un pas sur la moitié intérieure de la plaque.

Le lecteur de ligne a quitté son baril comme une fusée, enregistrant une vitesse de sortie de 119 mi / h qui a marqué le meilleur de sa carrière et le plus dur pour tous les joueurs de la MLB depuis juillet dernier.

«Mon bas du corps est là, je me sens fort», a déclaré Ohtani par l’intermédiaire de son interprète. «C’est la plus grande différence par rapport à l’année dernière. Si c’était l’année dernière, je n’aurais probablement pas été capable de tirer cette balle aussi fort.

En effet, après avoir atteint en-dessous de .200 lors d’une saison 2020 décevante, il ne s’est jamais senti à pleine puissance, Ohtani a maintenant une moyenne au bâton de .333, un pourcentage de base-plus-slugging de 1.109 et un record de 11 points produits.

Trois at-bats plus tard, Ohtani a couru à la maison sur un terrain sauvage pour étirer l’avance des Angels à quatre. Puis dans le neuvième, il a frappé un autre doublé de RBI avant de marquer à nouveau sur le circuit de deux points de Mike Trout sur la ligne du champ gauche.

«Il est absolument engagé», a déclaré Maddon. «Il se sent plutôt bien dans sa peau.»

Voici d’autres observations de lundi soir.

Cobb offre des performances vintage

Pour seulement la huitième fois de sa carrière, Cobb a enregistré des retraits à deux chiffres dans son effort gagnant.

La plupart d’entre eux sont venus grâce à un séparateur dur, que Cobb a lancé 52 fois pour induire 16 oscillations et ratés.

“Quand je lance bien ce terrain, il se déguise en balle rapide”, a déclaré Cobb. «Le frappeur doit vraiment le respecter car j’ai pu localiser ma balle rapide au cours de ma carrière. Ce n’est pas quelque chose où ils peuvent simplement s’asseoir et s’attendre à ce que ça tombe… C’est vraiment un argumentaire amusant à avoir quand ça marche.

Le droitier a fauché la formation des Royals au cours des cinq premières manches, n’abandonnant que deux coups sûrs à ses 18 premiers frappeurs et abandonnant l’équipe dans l’ordre à trois reprises.

Cela a donné à Maddon, qui a dirigé Cobb lors de la meilleure saison du lanceur avec les Rays de Tampa Bay de 2012 à 2014, l’impression qu’il était dans «une distorsion temporelle».

«C’est à quoi il ressemblait il y a plusieurs années», a déclaré Maddon. «C’est vraiment impressionnant à regarder.»

Les Royals ont finalement fait travailler Cobb dans le sixième, enchaînant un double, une marche et un simple RBI avec un seul pour monter sur la planche.

Cobb a obtenu le deuxième de la manche, mais a ensuite été remplacé après avoir déjà lancé 32 lancers dans le cadre. Le releveur Steve Cishek est entré dans le match et a cédé un simple de deux points lors de son premier au bâton – des courses qui ont été imputées à Cobb – mais a ensuite retiré l’équipe avec l’avantage intact.

Lors de ses deux premiers départs avec les Angels, Cobb a réalisé 17 retraits au bâton en seulement 11 2/3 manches.

«Le gros problème pour lui, c’est que le séparateur est de retour», a déclaré Maddon. «C’est le terrain… Quand cette division plonge comme ce soir, cela met tout le reste en place.»

RBI non nécessaires

À la fin de la cinquième manche lundi, les Angels n’avaient pas de points produits, pas de coups sûrs supplémentaires, étaient 0-en-6 avec les coureurs en position de but.

Pourtant, ils avaient une avance de 4-0.

Leur première grande pause est survenue dans la deuxième manche, après que des simples consécutifs de Jared Walsh et Justin Upton aient amené Jose Rojas au marbre. Rojas s’est envolé vers le centre, forçant seulement Michael Taylor des Royals à reculer de quelques pas. Mais Walsh s’est quand même classé deuxième, se classant troisième pour tester le bras de Taylor dans le champ extérieur.

Cela a payé. Le lancer de Taylor était court, un saut bien avant le sac avant de ricocher sur Walsh pendant sa glissade. Alors que Walsh se levait et rentrait chez lui, le ballon a rebondi vers l’abri du troisième but. Le lanceur des Royals Brady Singer l’a récupéré mais a raté avec un lancer au marbre, permettant non seulement à Walsh de marquer, mais à Upton également de courir à la maison dès le premier.

Les deux manches suivantes ont été moins dramatiques – un double jeu de troisième manche par Ohtani qui a marqué un coureur à partir de la troisième, et une simple erreur sur le terrain par l’arrêt-court des Royals Nicky Lopez dans la cinquième.

Mises à jour sur les blessures

Le voltigeur Juan Lagares était un scratch tardif avec une tension au mollet gauche et il est au jour le jour. Jared Walsh a joué sur le terrain à sa place. … Le receveur Max Stassi a quitté le match au milieu de la sixième manche avec une irritation du pouce gauche, mais a déclaré qu’une radiographie d’après-match était négative. Il subira une IRM mardi. Kurt Suzuki l’a soulagé en milieu de partie, frappant un doublé au septième.

Cette histoire est apparue à l’origine dans le Los Angeles Times.