Shohei Ohtani frappe 150 retraits au bâton en MLB!

Dans toute l’histoire des Ligues majeures, un seul joueur a réussi à avoir une saison avec 150 retraits au bâton et 45 circuits et c’est le Japonais. Shohei ohtani.

Ohtani a aujourd’hui écrit son nom dans une teinte indélébile dans l’histoire de la MLB, scellant avec sa dernière performance de la colline une année sans précédent dans les majors.

Pour lui faire comprendre, Ohtani n’est pas seulement un joueur à double sens, quelque chose qui n’a pas été vu depuis des années, mais il est le MEILLEUR de tous les temps. Oui, le meilleur de tous les temps j’ai dit.

Voici le moment où il atteint les 150 km dans ce qui a été confirmé par le directeur de anges Ce sera son dernier début d’année en tant que starter :

Ici, nous attendons toujours la fin de son départ pour pouvoir faire une analyse complète avec ses chiffres en tant que lanceuse cette saison, dès la fin du match d’aujourd’hui, attendez-la ici à Fielding.

Et si on vous anticipait, c’est qu’ils seront spectaculaires sans aucun doute.

Et profitez-en parce que peut-être l’année prochaine, nous ne le verrons pas lancer et frapper. Les rumeurs disent que anges et son manager Joe Maddon veulent l’utiliser comme frappeur puissant et l’exploiter au maximum dans la surface du frappeur.

Que feriez-vous si vous étiez propriétaire d’Anges ? Et si c’était Ohtani ?