Shohei Ohtani menace Angels d’aller dans l’équipe gagnante

D’habitude Shohei ohtani Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il fait des vagues comme celle-ci après ses déclarations dans lesquelles il indique clairement qu’une équipe gagnante est éliminée si elle anges ils ne font rien pour être plus compétitifs dans les majors.

Les déclarations de Ohtani sils ont donné après avoir été Vu assez bouleversé dans le dougout des Anges dans le match d’aujourd’hui, si ennuyeux qu’il a même frappé le banc avec sa batte (chose très rare dans Ohtani toujours aussi sérieux).

Ici la vidéo :

Shohei exprime les sentiments des fans des Angels partout… Espérons que nous fassions de bons mouvements et que cette jeune colonne vertébrale talentueuse se remette en forme pour les séries éliminatoires pour 2022. pic.twitter.com/uUgRjQmHp1 – Anges sur l’étang (@AngelsInTheUK) 26 septembre 2021

Les choses ont empiré lorsque les Angels ont été totalement incapables de pousser dans une course misérable qui aurait donné à Ohtani sa 10e victoire de la saison.

Ce n’est pas la première fois que cela lui arrive, au cours de l’année où Shohei a disputé 12 matchs sans décision, mais ce qui est impressionnant, c’est que dans 10 d’entre eux, cela a été pour 1 ou deux runs. Les anges ils ne l’ont pas aidé du tout.

Et cette frustration a été ressentie aujourd’hui lorsque, devant la presse, Ohtani a avoué lorsqu’on l’a interrogé sur son agacement dans le dougout :

« J’aime l’équipe. J’aime les fans… mais plus que ça : je veux gagner. Laisse-le ici “.

Strongeee, non? Rappelez-vous que Ohtani a encore deux ans de contrat avec Angels avant qu’il ne puisse sortir en agence libre… mais si les Angels découvrent que les Japonais veulent sortir, ils pourraient négocier au préalable quelques prospects de haut calibre.

Que dis-tu? Beaucoup de joueur Ohtani pour Anaheim ? Nous supposons que les Japonais ont vu ce que les Anges ont fait à Trout et à sa carrière. Le laissant seul année après année, aspirant simplement au titre de MVP et non à un ring des World Series.