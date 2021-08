Shohei Ohtani mérite tous les prix après ce qu’il a fait à Detroit

in

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Le lanceur vedette des Los Angeles Angels / frappeur désigné Shohei Ohtani a connu l’une des saisons les plus incroyables de l’histoire de la MLB cette année et ce qu’il a fait hier soir contre les Tigers devrait nous impressionner tous et cela aurait également dû conclure le MVP AL discussion.

Parce que sa performance à Detroit était absolument ridicule.

Ohtani a lancé huit manches, n’a accordé que six coups sûrs, a retiré huit frappeurs sur des prises et a tout fait avec seulement 90 lancers. Il a également remporté la victoire (LA a gagné 3-1) pour passer à 8-1 cette année-là.

Oh, et dans la huitième manche, il a écrasé son 40e coup de circuit au champ droit qui avait des fans de Detroit criant des chants de MVP.

La moitié des 40 HR de Shohei Ohtani ont atteint plus de 110 MPH. Il a également lancé 8 manches dans le match. (MLBStats x @GoogleCloud) pic.twitter.com/rQolCKIvo2 – Statistiques MLB (@MLBStats) 19 août 2021

Il dit plus tard de cet homer :

« À ce moment-là, je n’étais pas sûr que j’allais lancer le neuvième, alors je voulais me donner un autre point. C’est important pour moi et pour l’équipe.

Il voulait se donner une autre course!

Et puis c’est exactement ce qu’il a fait !

Oh mec. Je voulais voir Shohei obtenir le CG. Tant pis. Il devra simplement se contenter de son 40e circuit de la saison et de huit manches spectaculaires au cours desquelles il en a frappé huit et n’en a marché aucun. Juste un rappel : ce qu’il fait n’a jamais été fait. Jamais. Même Babe Ruth n’a pas fait ça. – Jeff Passan (@JeffPassan) 19 août 2021

Nous ne devrions pas tenir tout cela pour acquis car ce que fait Ohtani cette année est historique, fou et tellement amusant.

Il est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Angels à frapper 40 circuits en une saison, rejoignant Mike Trout (deux fois), Troy Glaus (deux fois et Albert Pujols… mais il l’a fait plus vite (122 matchs) que chacun de ces trois cogneurs.

Les Angels ont de nouveau cédé la place en DH pour lui et ont demandé à Ohtani, leur lanceur partant, de prendre la tête du bâton contre les Tigers.

Il n’a fait marcher personne au cours de ses huit manches.

Et il s’est offert une course d’assurance avec un circuit au huitième.

Ce 40e home run est le plus grand nombre de home runs frappés par un lanceur en une seule saison dans l’histoire du jeu. Babe Ruth est deuxième et troisième sur cette liste, mais il a frappé ces circuits en 1933 (34) et 1921 (20), qui remontent à un million d’années.

Ohtani devrait remporter le prix MVP. Je lui donnerais aussi le Cy Young, parce que pourquoi pas ? Donnez-lui toutes les récompenses. Heck, inventez des récompenses et donnez-les-lui aussi.

Ce fut une saison spéciale pour un joueur spécial et nous sommes tous très chanceux d’en être témoins.

Coups rapides: le lanceur des White Sox lance la ceinture à l’ump… La réaction amusante d’Aaron Rodgers à la blague du journaliste… Cleveland confond les fans au sujet d’un homer bunt… Et plus encore.

– Le lanceur des White Sox, Lance Lynn, a lancé sa ceinture à un arbitre hier soir et a été expulsé pour cela. Il a ensuite expliqué pourquoi il l’avait fait.

– Packers QB Aaron Rodgers a eu une réaction parfaite à la très bonne blague d’un journaliste sur le drame qui se déroule à Green Bay.

– Les Indians de Cleveland avaient des fans convaincus qu’Austin Hedges avait en fait fait un coup de circuit. Il ne l’a manifestement pas fait.

– Mike Sykes décompose chaque note de joueur NBA 2k22 que nous avons vue jusqu’à présent.

– Les fans de la NFL ont fait beaucoup de blagues sur le quart des ours, Andy Dalton, déclarant hardiment “c’est mon heure”.