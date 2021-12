Shohei Ohtani nommé « athlète masculin de l’année »

La star des Los Angeles Angels, Shohei ohtani, a remporté le prix mardi Athlète masculin de l’année de l’Associated Press.

Ohtani est devenu le 11e choix unanime du MVP de l’AL après une campagne historique en 2021, cela aussi après l’avoir remporté à l’unanimité en MLB.

Le joueur de 27 ans a frappé 46 circuits avec 100 points produits et 26 buts volés tout en affichant une MPM de 3,18 et 156 retraits au bâton en 23 départs en tant que lanceur.

La star japonaise n’est que le troisième joueur de la MLB au cours des 20 dernières années à remporter le prix de l’athlète masculin de l’année.

Il convient de noter que pour ce prix, il y a des candidats de la NFL, de la MLB, de la NBA et d’autres organisations sportives dans le monde, Ohtani a toutes les chances de le gagner pendant encore quelques années.

Shohei Ohtani a peut-être connu la meilleure saison de l’histoire de la Major League, il était spécial sur la surface du frappeur et sur le monticule également. Les Angels ont deux des joueurs les plus populaires au monde, Ohtani et Mike Trout, sur le terrain.