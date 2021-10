Shohei Ohtani nommé meilleur joueur de baseball américain de l’année

Les Japonais des Anaheim Angels, Shohei ohtani, a été nommé meilleur joueur c’est de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB selon le prestigieux magazine, Baseball Amérique.

La saison 2021 de Shohei Ohtani a été vraiment magnifique et grâce à son niveau avec les Angels, Baseball América le nomme meilleur joueur des Ligues majeures, ce qui a été fait par cet homme qui a brillé comme frappeur et aussi comme lanceur est sans aucun doute historique, battant des records et consolidant dans ce qui n’était que sa troisième année dans le meilleur baseball du monde.

Ohtani a connu l’une des meilleures saisons de l’histoire de la MLB, servant simultanément comme l’un des meilleurs lanceurs et frappeurs du baseball et, pour la première fois de sa carrière, il a disputé une saison complète dans les majors, avec un total de 155 matchs.

Shohei Ohtani a livré l’une des plus grandes saisons de l’histoire du baseball cette année. Il est notre joueur de l’année MLB 2021. Via @KyleAGlaser : https://t.co/7f0hDLZbpe pic.twitter.com/KnEmmgmBip – Baseball America (@BaseballAmerica) 22 octobre 2021

Bien que les Angels ne se soient pas qualifiés en Playoffs, le Japonais Ohtani est resté en bonne santé et était le joueur vedette de cette organisation, considérant que Mike Trout a raté pratiquement toute la saison 2021 de la MLB.

Qu’avez-vous réalisé en 2021 ?

Il a été frappeur et lanceur partant dans le match des étoiles de la MLB, troisième en tête des circuits avec 46. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la MLB avec plus de 10 circuits en tant que frappeur et 100 retraits au bâton en tant que lanceur au cours de la même saison. 20-20 (20 circuits ou plus et 20 buts volés ou plus)

De plus, ce prix Baseball America pourrait être l’apéritif de ce qui sera décerné par la MLB, puisque Shohei Ohtani est un candidat de haut niveau avec Vladimir Guerrero Jr. pour conserver la distinction du joueur le plus utile (MVP) de la Ligue américaine. .

Dans cette reconnaissance, Ohtani a battu Bryce Harper, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. et Fernando Tatís Jr.

Les chiffres d’Ohtani en 2021

En tant que frappeur : 130 coups sûrs en 537 au bâton, 26 doubles, huit triples, 46 circuits, 100 points produits, 103 points marqués, 26 interceptions, moyenne de 0,257, .372 OBP, .592 SLG et .965 OPS. En tant que lanceur : fiche de 9-2 en victoires et défaites, 3,18 MPM en 23 départs, 156 retraits au bâton et 1,09 WHIP.