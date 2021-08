Shohei Ohtani prend la route après le commentaire de Jack Morris 10z viral

Shohei Ohtani s’enfuit avec le prix AL MVP grâce à une capacité sans précédent à dominer au marbre et sur le monticule du lanceur.

Mais malheureusement, Sho-time a fait l’objet d’un autre genre d’histoire cette semaine.

L’analyste des Detroit Tigers, Jack Morris, a été suspendu et réprimandé par l’équipe après avoir fait une blague insensible lorsque Shohei Ohtani est venu à la plaque.

Déclaration des Detroit Tigers après la suspension indéfinie de Jack Morris à cause du commentaire offensif de Shohei Ohtani

]]>

Après l’incident, Shohei Ohtani a pris la grande route en parlant de Jack Morris.

« J’ai vu les images et je les ai entendues sur la vidéo. Personnellement, je ne suis pas offensé, je n’ai rien pris personnellement », a déclaré Shohei Ohtani. «Je n’ai rien à dire sur ce que les Tigres voulaient faire ou ce qu’ils ont fait avec lui. C’est un Hall of Famer. Il a une grande influence dans le monde du baseball, c’est donc un endroit difficile. »

]]>

(Par interprète).

