Shohei Ohtani rejoint la diffusion ESPN KidsCast

Il ne fait aucun doute que Shohei Ohtani est le visage de la Major League Baseball pour la jeune génération de fans de baseball. Le joueur de 27 ans est un joueur électrique et un plaisir à voir sur le terrain de baseball, donc son inclusion dans la MLB Little League Classic entre les Angels de Los Angeles et les Indians de Cleveland était presque assurée.

En plus d’avoir un succès et une promenade à mi-parcours du jeu, Ohtani a pris du temps de sa journée pour FaceTime l’émission ESPN KidsCast, la présentation alternative du jeu avec un contenu plus centré sur la voix des jeunes.

Dans l’interview de deux minutes, Ohtani a parlé de sa mentalité à l’approche du jeu, de la façon dont les Angels pourraient faire un retour et, le plus adorable, des jeux auxquels il joue sur son téléphone.

Shohei Ohtani #大谷翔平 interview face à face avec ESPN Kids Cast! C’est une interview incroyable ! #LittleLeagueClassic pic.twitter.com/WPaB642fts – 大谷翔平⚾Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) 23 août 2021

C’est une interview vraiment adorable, montrant plus d’Ohtani et pourquoi il a été un tel succès auprès des fans de baseball de tous âges.

Même l’équipe de diffusion après l’interview s’est prononcée sur le statut d’Ohtani en tant que star croissante du baseball et sur ce qu’il signifie pour les jeunes du sport.

Écoutez comment le kidscast parle de Shohei Ohtani “Le tout premier à faire une interview FaceTime dans Sunday Night Baseball et qui de mieux pour le faire avec Zoe, que très probablement dans quelques mois le MVP AL, non seulement le MVP AL le plus probable mais devenant également le nouveau visage du baseball” photo .twitter.com/oMlU7oiVP1 – 大谷翔平⚾Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) 23 août 2021

Quel moment merveilleux pour Ohtani et tous les jeunes fans de baseball au parc et ceux qui regardent à la maison.