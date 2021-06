Shohreh Polozadeh a envoyé une menace par SMS à Quincey Brooks : la police 10z virale

Une femme de Dallas accusée du meurtre du père de son enfant de deux ans lui a envoyé un texto pour lui dire qu’elle voulait sa mort moins de trois heures avant de le tuer, selon un détective allégué dans un affidavit à l’appui d’un mandat d’arrêt contre elle.

Selon l’affidavit, Shoreh Rachelle Polozadeh envoyé un texto Quincey Lamount Brooks à 16h28 le 8 juin: “Je ne veux pas être civil, je veux que tu meures lmao – alors tire-toi.”

Les autorités affirment que Polozadeh a abattu Brooks à 18h41 plus tard dans la journée.

La police a trouvé Brooks, 22 ans, face contre terre sur le palier du deuxième étage de l’immeuble avec une blessure par balle à la poitrine le 8 juin. Il a été emmené à l’hôpital, où il est décédé. Le lendemain, la police de Dallas a déclaré avoir déterminé que Polozadeh, 20 ans, était responsable de la mort de Brooks.

Selon l’affidavit du mandat d’arrêt, obtenu par Law&Crime, l’histoire de Polozadeh a changé plusieurs fois, et elle a fait « plusieurs déclarations contradictoires et trompeuses » au détective. Bois de Réginald quant aux événements qui ont conduit à la fusillade. Le document récemment révélé pourrait saper l’affirmation de Polozadeh selon laquelle Brooks essayait de la blesser au moment de l’incident.

Polozadeh a été arrêtée après avoir dit aux premiers intervenants, qui répondaient à l’appel au 911 qu’elle avait passé, qu’elle avait tiré sur Brooks, selon les autorités. Après avoir été amenée au poste de police, elle a accepté de parler aux détectives sans avocat présent dans une salle d’interrogatoire, où l’entretien a été enregistré ; elle a également donné son consentement écrit aux détectives pour fouiller son téléphone portable, selon la police.

Polozadeh a déclaré au détective qui l’interrogeait que sa relation avec Brooks, qui a duré plus de trois ans, “n’était pas toujours bonne” et que Brooks “menaçait constamment de causer des lésions corporelles” à Polozadeh, selon l’affidavit. Elle a déclaré au détective qu’en dépit de plusieurs arrestations, Brooks avait été libérée de prison à plusieurs reprises et qu’elle estimait qu’elle “devait prendre les choses en main”, indique l’affidavit.

Selon l’affidavit, Polozadeh a déclaré que le jour de la fusillade, elle et Brooks se disputaient pour savoir si Brooks pouvait continuer à rester dans son appartement. Il était là depuis environ une semaine et lui avait donné de l’argent pour l’aider à payer le loyer et la garderie de leur fils, et il s’est fâché lorsque Polozadeh lui a dit qu’elle voulait qu’il déménage, a-t-elle dit au détective.

Polozadeh a dit au détective que Brooks lui avait envoyé un texto disant qu’il était contrarié qu’on lui demande de partir après lui avoir donné de l’argent, et après avoir reçu plusieurs SMS, Polozadeh a dit à Brooks qu’il pourrait venir à l’appartement et récupérer ses affaires quand elle aurait fini de travailler à 17h00

Lorsqu’ils se sont rencontrés sur le parking de l’immeuble, Brooks l’a poussée de force dans les escaliers menant à son appartement et l’a poussée à l’intérieur lorsqu’elle a ouvert la porte, selon l’affidavit. Une fois à l’intérieur, Brooks l’a poussée au sol et l’a frappée à la tête, puis a essayé de «lui mettre le feu» avec un briquet tenu contre sa poitrine, indique l’affidavit. Polozadeh a affirmé que Brooks avait également attrapé une bombe aérosol de spray anti-insectes Raid et l’avait approchée avec la bombe et le briquet.

À ce stade, Polozadeh a sorti une arme à feu de sa poche et a tiré sur Brooks dans la poitrine, selon l’affidavit.

Le détective interviewant a déclaré que Polozadeh avait changé son histoire à plusieurs reprises, en particulier en ce qui concerne le briquet, la bombe aérosol et le pistolet.

Bien que Polozadeh ait déclaré avoir vu une “petite flamme” sortir du briquet, elle a également admis qu’elle savait à l’époque que le briquet ne fonctionnait pas et qu’il n’allait même pas “allumer une bougie”, selon l’affidavit. Elle avait également dit au détective qu’elle avait jeté l’arme dans le salon près de la porte d’entrée et que Brooks avait laissé tomber la canette de Raid dans le salon. Mais le détective a déclaré que les enquêteurs sur les lieux du crime ont trouvé l’arme dans la cuisine et la canette de Raid sur le sol à l’extérieur de l’appartement.

Le détective a également trouvé les messages texte entre Polozadeh et Brooks incompatibles avec l’histoire initiale de Polozadeh. Polozadeh avait déclaré aux premiers intervenants que Brooks avait “envoyé des messages texte menaçants toute la journée” avant l’incident, mais un examen de son téléphone portable a révélé que des messages texte révélés montraient que Brooks et Polozadeh se sont menacés dans les heures avant qu’elle ne lui tire dessus.

Le détective a déclaré qu’un message était le texte «Je veux que tu meures», mais l’affidavit suggère qu’il y en avait d’autres.

“Cet échange de texte détaille les menaces mutuelles entre les deux dans les deux heures et demie précédant immédiatement l’infraction”, indique l’affidavit.

Lisez l’affidavit du mandat d’arrêt ci-dessous.

