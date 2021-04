Shonan Bellmare conserve les trois points après avoir remporté 0-1 à Sanfrecce Hiroshima

04/10/2021 à 09:00 CEST

le Bellmare de Shonan a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Sanfrecce Hiroshima, qui s’est imposé 0-1 ce samedi dans la Stade EDION. le Sanfrecce Hiroshima est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-3 à Yokohama. De la part de l’équipe visiteuse, le Bellmare de Shonan n’a pas parcouru les tableaux avec un résultat de 0-0 contre le Nagoya Grampus et accumulé trois nuls d’affilée dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble d’Hiroshima est cinquième, tandis que le Bellmare de Shonan il est le douzième après la fin du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui Bellmare de Shonan, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à l’objectif de Tanaka à la minute 56, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Sanfrecce Hiroshima de Hiroshi jofuku soulagé Morishima, Asano, Junior Santos, Kawabe et Nogami pour Fujii, Kashiwa, Douglas vieira, Rhayner et Aoyama, tandis que le technicien du Bellmare de Shonan, Bin ukishima, a ordonné l’entrée de Machino, Nago, Kobayashi et Oiwa fournir Ishihara, Barada, Ohashi et Tanaka.

Dans le match, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe d’Hiratsuka. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Oiwa.

Avec ce résultat, le Sanfrecce Hiroshima reste avec 16 points et le Bellmare de Shonan il monte à neuf points.

Au prochain tour de la Ligue japonaise J1, le Sanfrecce Hiroshima jouera contre lui Kawasaki Frontale loin de chez soi, tandis que le Bellmare de Shonan affrontera dans sa querelle contre le Vissel Kobe.

Fiche techniqueSanfrecce Hiroshima:Osako, Ibayashi, Araki, Shimizu, Chajima, Aoyama (Nogami, min 69), Rhayner (Kawabe, min 59), Naganuma, Fujii (Morishima, min 46), Kashiwa (Asano, min 59) et Douglas Vieira (Junior Santos, min 59)Shonan Bellmare:Kosei, Ono, Tachi, Ishihara (Machino, min.46), Yamada, Tanaka (Oiwa, min.76), Barada (Nago, min.46), Takahashi, Okamoto, Ohashi (Kobayashi, min.67) et Ishihara ( Machino, min.46)Stade:Stade EDIONButs:Tanaka (0-1, min. 56)