Shonan Bellmare contre Kashiwa Reysol

26/06/2021 à 12:00 CEST

le bellmar Shonan reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Kashiwa reysol dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka lors de leur vingtième match en J1 Japanese League.

le bellmar Shonan affronte la vingtième journée du tournoi avec l’illusion de reprendre sa place après avoir fait match nul 0-0 contre le Crevette Osaka à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 19 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 18 buts pour et 20 contre.

Pour sa part, Kashiwa reysol a subi une défaite contre Rouges Urawa lors du dernier match (0-2), de sorte qu’une victoire contre le bellmar Shonan cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté quatre et affiche un bilan de 15 buts marqués contre 27 buts encaissés.

En référence à la performance locale, le bellmar Shonan a réalisé des statistiques de deux victoires, une défaite et six nuls en neuf matchs joués à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Kashiwa reysol, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka. À l’extérieur de la maison, le Kashiwa reysol Il a gagné une fois et a été battu sept fois en 10 matchs joués, des chiffres qui ne montrent pas un bilan trop optimiste pour le match qui le mesurera avec bellmar Shonan.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka et le bilan est une victoire et trois défaites en faveur de la bellmar Shonan. Le dernier match auquel ils ont joué bellmar Shonan et le Kashiwa reysol dans la compétition était en mars 2021 et s’est terminée par un résultat de 2-1 en faveur de la Kashiwa reysol.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de sept points en faveur de la bellmar Shonan. L’équipe de Ben Ukishima Il arrive au match en treizième position et avec 21 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en dix-septième position avec 14 points.