Shonan Bellmare et Urawa Reds concluent leur match au Shonan BMW Stadium Hiratsuka sans but (0-0)

29/08/2021 à 14h00 CEST

Les bellmar Shonan et le Rouges Urawa à égalité à zéro dans le duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka. Les bellmar Shonan est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-5 à Cerise d’Osaka. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a remporté le Sanfrecce Hiroshima à domicile 1-0 et l’a fait auparavant aussi à domicile, contre le Tokushima Vortis 0-1 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le match, l’équipe de Hiratsuka s’est classée 15e, tandis que la Rouges Urawa, pour sa part, est septième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde mi-temps, ni le bellmar Shonan ni lui Rouges Urawa ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Le technicien de Saitama a admis Akimoto, Esaka, Tanaka, Shibato et Kinoshita remplacement Sekine, Koizumi, Hirano, Ugajin et Junker, tandis que de la part du bellmar Shonan remplacé Ikeda, Wellington, Hata de la taïga et Okamoto pour Barada, Elyounoussi, Kobayashi et Takahashi.

L’arbitre a donné un carton jaune à bellmar Shonan (Elyounoussi), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après cette égalité en fin de match, le bellmar Shonan il a été classé 15e dans le tableau avec 26 points. Pour sa part, Rouges Urawa avec ce point, il a obtenu la septième place avec 45 points à la fin du duel.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le bellmar Shonan sera mesuré avec le Oita Trinita et le Rouges Urawa jouera contre lui Yokohama.

Fiche techniqueShonan Bellmare :Kosei, Oiwa, Sugioka, Ishihara, Barada (Ikeda, min.46), Tanaka, Yamada, Takahashi (Okamoto, min.85), Kobayashi (Taiga Hata, min.60), Elyounoussi (Wellington, min.59) et OhashiRouges Urawa :Nishikawa, Scholz, Makino, Ugajin (Shibato, min.73), Sakai, Ito, Hirano (Tanaka, min.73), Koizumi (Esaka, min.46), Okubo, Sekine (Akimoto, min.46) et Junker ( Kinoshita, min.83)Stade:Stade Shonan BMW HiratsukaButs:0-0