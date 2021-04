Shonan Bellmare obtient un match nul contre Shimizu S-Pulse (1-1)

25/04/2021 à 09h00 CEST

le Shimizu S-Pulse et le Bellmare de Shonan à égalité à un lors du match organisé ce dimanche dans le Stade IAI Nihondaira. le Shimizu S-Pulse Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel joué contre le Crevette Osaka. De la part de l’équipe visiteuse, le Bellmare de Shonan a récolté un nul nul contre le Vissel Kobe, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le match, l’équipe locale était en 15e position, tandis que le Bellmare de Shonan il est resté à la quatorzième place à la fin du match.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe du quartier Shimizu-ku, qui a ouvert son score avec un but de Thiago Santana dans la minute 61. Mais plus tard, le Bellmare de Shonan réagi et égalisé le concours grâce à l’objectif de Wellington peu de temps avant la fin, plus précisément en 88, terminant le match avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Shimizu S-Pulse qui sont entrés dans le jeu étaient Nakamura, Ibusuki, Aller à Oui Takeuchi remplacer Nishizawa, Suzuki, Thiago Santana Oui Kawai, tandis que les changements dans le Bellmare de Shonan Ils étaient Machino, Shun nakamura, Wellington, je suis mort Oui Barada, qui est entré pour remplacer Ishihara, Tanaka, Ohashi, Kobayashi Oui Nago.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Okui et par le Bellmare de Shonan réprimandé Tachi.

Après l’égalité, les deux équipes avaient 11 points au tableau de bord et se sont classées 15e (Shimizu S-Pulse) et quatorzième place (Bellmare de Shonan) dans la Ligue japonaise J1.

Le lendemain, l’équipe de Michel-Ange Lotina fera face à Oita Trinita, Pendant ce temps, il Bellmare de Shonan de Bin Ukishima lui fera face Consadole Sapporo.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse:Gonda, Tatsuta, Suzuki (Ibusuki, min 85), Okui, Elsinho, Miyamoto, Kawai (Takeuchi, min 92), Nishizawa (Nakamura, min 59), Nakayama, Thiago Santana (Goto, min 92) et Yuito SuzukiShonan Bellmare:Kosei, Ishihara (Machino, min.17), Ono, Tachi, Yamada, Tanaka (Shun Nakamura, min.46), Nago (Barada, min.85), Kobayashi (Mori, min.77), Okamoto, Ohashi (Wellington , min.77) et Ishihara (Machino, min.17)Stade:Stade IAI NihondairaButs:Thiago Santana (1-0, min.61) et Wellington (1-1, min.88)