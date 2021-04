Shonda Rhimes a la meilleure réponse à la sortie de Rege-Jean Page de Bridgerton

Ce que nous avons entendu lorsque la nouvelle est sortie pour la première fois, c’est que l’accord de Page était toujours pour une saison, car, comme Shonda Rhimes l’a dit, son voyage vers l’amour pour toujours est terminé à la fin de la saison 1. Mais, il était clair que Bridgerton est rapidement devenu un énorme succès, que l’une des raisons pour lesquelles les fans étaient si amoureux de la série était la représentation de lui par Duke et Page. Ainsi, plus tôt cette année, le showrunner / créateur Chris Van Dusen a noté qu’il espérait que nous reverrions à la fois Daphné et Simon, ce qui a donné aux fans des espoirs similaires.