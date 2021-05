Shonda Rhimes de One Note Grey’s Anatomy parle toujours de personnages féminins qui broient vraiment sa hache

Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les apparences, si vous voulez mon avis. Les femmes à la télévision sont souvent très maquillées et arborent des cheveux et une garde-robe parfaits, même si cela n’a pas vraiment de sens pour une scène. Permettre à un personnage féminin de vraiment s’émouvoir, la laisser sortir de la zone « sympathique », c’est sans doute lui donner la permission d’être moche. Quand Olivia Pope a matraqué à mort l’ancien vice-président Andrew Nicholas avec une chaise lors de la cinquième saison de Scandal, ce n’était certainement pas joli. Et ce n’était certainement pas sympathique.