Shonda Rhimes s’adresse au départ de Rege-Jean à Bridgerton

Et bien que nous pensions que la réponse d’Internet au départ de Regé-Jean de Bridgerton était valable, Shonda a révélé qu’elle ne s’attendait pas à ce genre de réponse. « Je ne pense pas que je m’attendais à ce que tout le monde ait une telle réaction », a-t-elle admis. « Mon hypothèse sur ce que les gens savaient des romans d’amour était … j’ai beaucoup surestimé. »

Néanmoins, elle comprend d’où viennent les fans, ajoutant: « L’attachement des gens aux couples est réel – je veux dire, je le sais mieux que quiconque », a expliqué Rhimes. « Et je pense que cela signifie le succès. Mais je comprends leur désespoir. »

Bien que nous ne devrions pas nous attendre à voir un retour de Regé-Jean, Shonda a assuré aux fans que Bridgerton était loin d’être terminé, avec Netflix renouvelant la série jusqu’à la saison quatre, et bien plus à venir. « Il y a huit frères et sœurs Bridgerton, et en ce qui me concerne, il y a huit saisons Bridgerton. Et peut-être plus. »