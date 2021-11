Shonda Rhimes taquine si elle sait comment l’anatomie de Grey va se terminer

Ne paniquez pas, fans de Grey, le drame médical ne va nulle part. (Pas encore en tout cas.)

Dans une interview avec Variety, le créateur de Grey’s Anatomy Shonda rime discuté de ce que l’avenir réserve à l’hôpital Grey Sloan Memorial. The Emmy Award – série gagnante, mettant en vedette Ellen Pompeo, Kate Walsh et Chandra Wilson, qui a été diffusé pour la première fois en 2005 et en est à sa 18e saison, fait la une des journaux chaque saison alors que les fans se demandent quand la série bien-aimée se terminera. Mais quand ce jour viendra, Rhimes sait-il ce qui se passera dans la finale ? Apparemment non!

« J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, huit bonnes fois », a déclaré Rhimes dans l’interview. « Je me suis dit : ‘Et ce sera la fin !’ Ou, ‘Ce sera la dernière chose qui n’a jamais été dite ou faite !’ Et toutes ces choses sont déjà arrivées. Alors j’abandonne, tu vois ce que je veux dire ? »

Nous savons exactement ce qu’elle veut dire !