Shoniqua Shandai parle de son travail avec Tracy Oliver et du portrait de la création millénaire (exclusif)

Il y a eu une reprise de la série centrée sur les vies amoureuses dynamiques, les carrières et les amitiés de femmes noires de 20 et 30 ans. Tracy Oliver, le génie derrière la comédie Girls Trip 2017, a décidé de créer sa propre version. En décembre, le dernier projet d’Oliver, Harlem, fera ses débuts sur Prime Video. L’émission met en vedette Meagan Good, Shoniqua Shandai, Jerrie Jones et Grace Byers dans quatre trentenaires dans différentes phases de la vie, de l’amour et de la carrière. Leur amitié est ce qui les soutient alors qu’ils traversent les hauts et les bas de la vie à Harlem, New York. Shandai incarne Angie, une chanteuse talentueuse et en difficulté qui refuse de se contenter d’un 9-5 alors qu’elle retrouve sa voix à travers les chansons.

Bien qu’Angie puisse être considérée comme la moins réussie du groupe, elle ne laisse pas sa situation amoindrir son personnage de diva. Pop Culture a expliqué à Shandai à quel point ce rôle est important pour elle et le public, comment elle se rapporte à son personnage et travaille avec trois acteurs incroyables qui sont maintenant une extension de sa famille. Faites défiler pour lire notre Q&R complet avec Shandai. (Il est également disponible sous forme de vidéo en haut de cet article.)

PC : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie d’une émission comme celle-ci ?

SS : Il y a tellement de raisons, mais la première était Tracy Oliver. Avant même d’avoir eu la chance de lire le script, j’ai reçu un e-mail avec une notification indiquant que j’avais passé une audition et que le rôle nécessitait de la nudité. Et j’étais comme, « Uh-uh, négatif. » J’ai immédiatement dit à mes agents, je me dis : « Pourquoi m’envoies-tu ça ? Tu sais que je ne fais pas ça. Ce n’est pas ma marque et da, da, da. » Et en moins de cinq minutes, mes agents m’ont rappelé et m’ont dit : « Tracy a dit que tu n’étais pas obligé, ce n’est pas grave. amende. » Et avec elle décidant de changer ses attentes vis-à-vis du personnage dans les cinq minutes, ne pas avoir à avoir de conversation avec elle, ne pas avoir à plaider ma cause, ne pas défendre ma morale ou quelque chose comme ça. J’étais comme, c’est immédiatement un projet auquel je veux faire partie parce que la tête s’en soucie. Elle s’en soucia immédiatement.

Oui. Et comme vous l’avez dit, c’est bien que vous n’ayez pas eu à ajuster votre boussole morale de quelque façon que ce soit pour faire partie d’un projet, ce qui est parfois du jamais vu dans l’industrie. Et l’une des choses que j’aime le plus dans la série, c’est que votre personnage Angie représente vraiment l’idée de la création en difficulté et tout ce moment d’entrer dans la trentaine et d’avoir un rêve, mais en essayant de comprendre si c’est quelque chose que vous devriez continuez à poursuivre parce que vous avez la trentaine et que vous devriez vous installer ou faire autre chose ou, vous savez…

Elle n’a pas encore réussi.

Et je pense que c’est une représentation tellement cruciale, pas seulement dans votre groupe, mais évidemment dans le monde dans lequel nous travaillons. L’aspect créatif de la vie est toujours en plein essor. Que vous soyez un chanteur ou un écrivain ou un véritable artiste numérique ou peintre ou autre. Alors, que pensez-vous que votre personnage apporte au public ?

Ce que j’aime le plus chez Angie, c’est qu’elle ne prend pas « non » pour une réponse. Elle se traite et s’attend à ce que les autres la traitent comme la superstar qu’elle sait être. Et il y a beaucoup de condamnation et de honte qui peuvent être associées à l’art, n’est-ce pas ? Les gens disent : « Que faites-vous ? Et tu leur dis que tu es un artiste et [they’re] comme, « Oh non, mais qu’est-ce que tu fais en fait ? » Et Angie n’accepterait jamais rien de tel. Elle se traite comme si elle était Beyoncé et tout le monde autour d’elle agit de la même manière.

J’adore la scène. Je ne peux pas trop en dire, dans le premier épisode où tu es en quelque sorte, je dirai juste que tu n’as pas ta propre place. Et votre personnage reste avec sa meilleure amie dans la série et vous avez dû la réunir très rapidement et vous tenir dans votre royaume et lui faire savoir, écoutez, comme vous l’avez dit, peu importe où je suis et ce que je suis Faire. Sachez simplement que j’y arriverai et que je n’ai besoin d’aucune fête de pitié. Je n’ai pas besoin de documents. Je suis aussi égal que tout le monde dans ce groupe.

Mm-hmm Exactement. Et c’est ce que j’aime chez elle.

Était-ce amusant d’être dans ce groupe d’amitiés dynamiques ? Avez-vous eu l’impression d’avoir vraiment formé une fraternité pendant le tournage ?

C’est absolument une bénédiction de pouvoir travailler avec ces femmes incroyablement belles, talentueuses, gentilles et intelligentes. Immédiatement, il y avait un rapport. Et encore une fois, cela commence par la tête. Tracy tenait absolument à créer un environnement où nous nous sentions tous en sécurité et familiers. Et Meagan était de la même manière. Je l’ai rencontrée, ma première fois c’était dans la salle de bain de notre test de chimie. Et elle m’a serré dans ses bras avec une telle conviction que j’ai pensé qu’elle pensait peut-être que j’étais quelqu’un d’autre. Je me dis, peut-être qu’elle me prend pour quelqu’un qu’elle a peut-être déjà rencontré. Mais non, elle est vraiment de ce genre. Et quand vous avez le leadership ou les chefs de projet qui créent cette énergie, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre. Tout le monde est si généreux et si beau. C’était donc une chimie instantanée. Et honnêtement, Dieu a béni cet ensemble. Dieu a béni ce projet à coup sûr.

Et évidemment, l’émission raconte les difficultés ou les complexités des rencontres dans une grande ville, dans une certaine tranche d’âge, dans une certaine tranche d’imposition. Que pensez-vous que le public retiendra de cet aspect de la série ? Parce que nous pouvons tous nous comprendre.

Je pense que la plupart du temps, le public pourra, je veux dire, vous l’avez déjà dit, c’est comme pouvoir s’identifier. Parce qu’honnêtement, parfois, je ne vois pas toujours les conversations que mes copines et moi avons ou ce que nous vivons actuellement en tant que femmes noires du millénaire datant via des applications et datant dans les grandes villes et toutes ces choses, je ne l’ai jamais vraiment vu. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, sur le plateau d’avant. Et donc je pense vraiment que le public se sentira représenté d’une manière que nous n’avons jamais été, d’une manière dont je pense qu’ils pourront s’y voir reflétés, leurs cousins. Et sinon, vous connaissez quelqu’un qui est passé par là.

Tous les épisodes de Harlem sont désormais diffusés sur Prime Video. Vous pouvez regarder notre interview vidéo complète avec Tracy Oliver en haut de cet article.