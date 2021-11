Shooter Doom classique, joué par de vrais rats IRL

Je suppose qu’il était inévitable qu’une fois que l’humanité ait fait fonctionner Doom sur tout, y compris les caisses enregistreuses, Twitter et les consoles inédites, nous devions rechercher un nouveau défi formidable. Maintenant que nous avons presque tout fait, il ne s’agit pas de savoir comment vous jouez à Doom, mais à qui vous pouvez jouer. D’abord, apparemment, des rats mignons !

Comme l’a repéré PC Gamer, le neuro-ingénieur Viktor Tóth a passé l’année dernière à bricoler une question étrange : pouvez-vous entraîner des rats à jouer à Doom, le FPS classique des années 90 par id Software ? Après avoir construit un nouveau système de type VR pour les rats, créé une méthode de saisie pour eux et même conçu un programme d’entraînement et un système de récompense auxquels ils peuvent participer, Tóth a en quelque sorte réussi. En quelque sorte.

Selon un article de blog sur Medium, Tóth explique qu’après avoir utilisé un grand moniteur pour créer une expérience de type pseudo-VR pour les rongeurs, il a ensuite commencé à entraîner trois rats à l’aide de méthodes automatisées, avec une intervention minimale de sa part. L’objectif principal était d’enseigner aux rats comment se frayer un chemin dans un court couloir rendu dans Doom II, atteignant finalement la fin du petit niveau. Le petit niveau contient un seul démon Imp qui peut être tué et l’étrange configuration rat-Doom-VR de Toth offre un moyen aux rongeurs de faire exploser le démon via le fusil de chasse du jeu. Mais il s’avère qu’entraîner les rats à tirer sur des démons était délicat et il « manquait de temps pour réellement renforcer le comportement ».

Alors, comment les rats jouent-ils à Doom ? Une bonne question, quoique aussi un peu étrange. Un seul rat est placé dans un petit harnais, puis placé sur une boule de polystyrène reliée à des capteurs de mouvement. La balle repose sur des roulements à billes et le rat peut déplacer la balle pour se déplacer dans le jeu. Devant le rat se trouve un grand moniteur incurvé, qui l’entoure et crée un environnement de type VR. Ou peut-être que le rat n’est pas trompé par le grand écran, mais aime juste jouer à Doom et accepte tout. Qui peut dire?

D’après l’article de blog écrit par Tóth, c’est beaucoup plus compliqué que ce que je viens d’expliquer, mais je ne suis pas un expert en rats ni un neuroscientifique, donc si vous voulez en savoir plus sur tous les détails, allez lire son rapport complet.

Votre prochaine question est probablement pourquoi? Eh bien, l’objectif n’était pas seulement de faire entrer les rongeurs dans Doom II. Au lieu de cela, Tóth espère rendre les futures expériences de réalité virtuelle utilisant des rongeurs moins chères, plus accessibles et moins stressantes pour le sujet du test.

« La promesse du projet est une configuration de réalité virtuelle relativement bon marché (< 2 000 $) qui entraîne automatiquement les rongeurs à traverser des environnements 3D sans trop les restreindre", écrit Tóth, "tout en s'abstenant d'interventions chirurgicales pour leur fournir les circonstances les moins stressantes. Les plates-formes de réalité virtuelle pour rongeurs ont été présentes dans des expériences en neurosciences dans le passé ; J'espère voir d'autres études de ce type à venir !

Oh et avant de terminer ce blog, je dois mentionner les noms des rats Long Evans de 8 semaines utilisés dans l’expérience. Ce sont, à juste titre, Carmack, Romero et Tom, certains des principaux développeurs derrière l’emblématique Doom original. Selon Tóth, Romero était intrépide, Carmack était souvent vu en train de construire des choses autour de sa maison et Hall était timide, mais a fini par très bien se débrouiller dans la plate-forme VR.