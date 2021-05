Shootout à George Floyd Square ⋆ .

Un an après la mort de George Floyd, Philip Crowther de l’AP a rapporté en direct de George Floyd Square à Minneapolis lorsqu’une fusillade digne d’une zone de guerre a éclaté. L’AP rapporte dans son article «un an après» (omis de l’e-mail Morning Wire de l’AP):

Une vidéo d’Associated Press de 38th Street et Chicago Avenue – officieusement connue sous le nom de George Floyd Square – montrait des gens qui couraient pour se mettre à couvert alors que des coups de feu retentissaient. La police a déclaré qu’un homme, qui, selon eux, avait été blessé lors de la fusillade, s’était rendu dans un hôpital voisin avec une blessure par balle. La police a déclaré qu’il était dans un état critique mais qu’il devait survivre. Il n’y a pas eu d’arrestations immédiates. Philip Crowther, un journaliste travaillant pour AP Global Media Services, qui fournit une couverture vidéo en direct, a déclaré avoir entendu jusqu’à 30 coups de feu à environ un pâté de maisons de l’intersection. Crowther a déclaré qu’une vitrine de magasin semblait avoir été brisée par des coups de feu. «Très vite, les choses sont revenues à la normale», a déclaré Crowther. «Les gens ici qui passent beaucoup de temps, les organisateurs, couraient partout en demandant:” Quelqu’un a-t-il besoin d’un médecin? “”

La vidéo de l’AP (ci-dessous) est datée du 25 mai et est publiée avec cette légende: «++ LANGUE GRAPHIQUE ++ Les spectateurs à l’intersection de Minneapolis où George Floyd est mort en se mettant à couvert alors que des coups de feu ont retenti à proximité. Aucune blessure immédiate n’a été signalée. Un journaliste de l’Associated Press a rapporté avoir entendu jusqu’à 30 coups de feu. »

Star Tribune de Minneapolis semble n’avoir aucune histoire en elle-même à ce moment qui symbolise parfaitement la descente de Minneapolis dans la sauvagerie, la stupidité et le silence au cours de l’année écoulée. Le Star Tribune propose l’histoire d’AP ici. USA Today a cette mise à jour:

Un appelant a rapporté que le véhicule d’un suspect avait quitté la zone «à une vitesse élevée», a déclaré la police dans un communiqué. Un individu blessé par balle ne mettant pas sa vie en danger était soigné dans un hôpital local, selon la police. «Il s’agit d’un incident en évolution», a déclaré le porte-parole de la police, John Elder. “Aucune autre information n’est disponible pour le moment.”

George Floyd Square, pas par hasard, est une «zone autonome». L’application de la loi n’est pas disponible. George Floyd Square est entre les mains de voyous et d’intimidateurs.

Le maire et le chef de la police de Minneapolis ont promis que l’ordre régulier serait rétabli une fois que le verdict dans l’affaire Chauvin serait rendu. Du gouverneur et procureur général au maire et au conseil municipal, ce sont les démocrates jusqu’au bout. George Floyd Square et ses environs n’ont pas encore été repris.

C’est une énorme histoire locale qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’état actuel de Minneapolis. Une des raisons de l’état actuel de Minneapolis est la complicité des médias locaux dirigés par le Star Tribune. Voici la page d’accueil de Star Tribune ce matin. Tout est beau (à sa manière).

On se tourne vers le Wall Street Journal pour l’aperçu de Heather Mac Donald des événements à George Floyd Square dans l’explosion de la vérité «Un an après le meurtre de George Floyd, c’est la« saison ouverte »à Minneapolis.»