Shootout sur le “Dr. Strangelove Corral” détenu et exploité par SCOTUS pas si OK OK .

Si les cinq écrous d’arme à feu résidant en permanence dans l’aile folle des wackos des droits des armes à feu sur le Peter Sellers Court modifient l’interdiction des armes à feu de plus d’un siècle de New York contre les armes à feu dans les lieux publics, l’État de New York (et les quarante-neuf autres États ) sont sur une autoroute vers Tophet, Géhenne, Hadès, la perdition et / ou l’enfer. Alors, choisissez votre arrondissement préféré de New York à visiter ou dans lequel vivre, mais n’oubliez pas d’atteindre la grande explosion, vous devez naviguer dans diverses villes, villes, villages et Adirondacks ruraux remplis d’armes à feu. Lors de votre voyage à travers les six millions d’acres de forêts vierges, essayez de porter des cornes pendant la saison des cerfs; mais alors il y a déjà deux fois plus de fusils dans ces bois qu’il y a de gens et de cerfs. La forêt peut néanmoins se transformer en un havre comparatif pour les personnes et les créatures vivantes de toutes les espèces pour se recroqueviller et éviter la «mort par arme à feu de civils» qui infeste le reste de l’État. Mais qui à Tophet, Gehenna, Hadès, perdition ou enfer voudrait faire un voyage à New York à travers le nouvel Afghanistan américain avec ses engins piégés au bord de la route, ainsi que tous les types d’armes à feu dans les dépôts de stockage d’armements de la NRA et ceux dans les armes à feu nouvellement compétitives des vendeurs de location, de crédit-bail et de vente, y compris des bodegas, des pharmacies du coin, des préservatifs explosifs avec des trous de jouets sexuels dans le mur, et des catalogues annuels de boutiques de lingerie transparente, de claquettes, de danse rap et de lap-dance.

«The Strangelove Corral» présente de superbes visuels de blog. Après le vote 5-3-1 avec l’abstention du juge en chef Roberts, imaginez les cinq votes sûrs pour les armes ouvertes et le transport d’armes n’importe où, y compris l’évier de la cuisine: visualisez la pléthore d’armes impliquées dans la décision, y compris les fusils automatiques, les mitrailleuses, les mortiers, bazooka, et l’artillerie jusqu’aux obusiers inclus. Ajoutez à cette image, quatre Injustices hurlant et Amy Coney Barrett en train de prier, tous chevauchant la bombe, les robes flottant, giflant leurs stetsons noirs aux côtés de Slim Pickens dans le train à hydrogène vers nulle part avec le juge en chef Roberts agitant la bonne chance les gars de l’avion s’étant abstenus. le vote. Pour votre information, le chapeau de Slim était blanc, parce qu’il était fou et ne savait pas mieux. Les cinq cavaliers d’Injustice lors de leur voyage dans l’oubli ou en Bolivie, selon la première éventualité, qui ont statué en faveur du portage ouvert de New York sont également fous de batshit, mais fous d’arme de batshit, et ils auraient dû savoir mieux. Peut-être qu’ils sont tous simplement prémonitoires et qu’ils réalisent que leur stupidité est la fin de la civilisation partout en Amérique, alors pourquoi ne pas en finir avant que les gens ne commencent à les blâmer pour le carnage.

* Le major TJ «King» Kong fait tomber la bombe!

* Contenu du kit de survie Kong: (non utilisable dans ce cas) un calibre quarante-cinq automatique; deux boîtes de munitions; rations d’urgence concentrées de quatre jours; un problème de drogue contenant des antibiotiques, de la morphine, des vitamines, des pilules, des somnifères, des tranquillisants; une combinaison miniature de livre de phrases et de Bible en russe; cent dollars en roubles; cent dollars en or; neuf paquets de chewing-gum; un problème de prophylactique; trois rouges à lèvres; trois paires de bas en nylon. (Shoot, un mec pourrait passer un très bon week-end à Vegas avec tout ça.)

Essayez de visualiser ce que John Lennon a essayé de transmettre dans ses excellentes paroles des Beatles: «Imaginez qu’il n’y ait pas de Kavanaugh; C’est facile si vous essayez; Pas d’enfer en dessous de nous; Au-dessus de nous seulement le ciel; Imaginez tous les New-Yorkais; Vivre en paix aujourd’hui… Au lieu de cela, nous pourrions voir la nouvelle réalité new-yorkaise de toutes sortes d’armes à feu encombrant le trafic sur les voies rurales, les rues, les autoroutes nationales et interétatiques vers, depuis et dans des ruelles, des rues, des routes, des avenues et des états de différentes tailles et autoroutes interétatiques.

Bientôt, sur le plan judiciaire, la décision «Not So OK Strangecourt» autorise et encourage ainsi le port ouvert des armes à feu dans les bureaux des employés du gouvernement; les lieux de vote; les hôpitaux publics, les médecins, les infirmières et les équipes de nettoyage du sang dans les hôpitaux du monde entier; bibliothécaires, enseignants, élèves de 18 ans ou plus; piétons; les conducteurs, les opérateurs et les passagers des transports publics: les taxis, les chauffeurs, les opérateurs et les passagers dans et dans les métros, les bus, les camions de livraison, les scooters électriques et manuels, les Ubers et les messagers à vélo; vendeurs, commis, équipes de nettoyage, autres travailleurs et consommateurs dans les commerces de détail; restaurants, bars, salons de massage. les coiffeurs, les cireurs de chaussures, les propriétaires de kiosques à journaux, les exploitants et les clients; établissements de restauration, y compris les restaurants à service complet de toutes les ethnies et leurs convives, chefs, serveurs, maîtres d’hôtel dans les restaurants; les chauffeurs de taxi et tous les autres klaxonnaient autrefois, maintenant au-dessus des chauffeurs de tir au pistolet; boîtes de nuit, et leurs barmans, serveuses et danseurs armés tournoyant et se tirant dessus sous une boule de lumière vacillante et changeante de couleur. Un nouveau «cercle d’enfer» dantérien, teinté de coups de pistolet occasionnels.

Bien sûr, le Strangecourt renverra bon nombre de ses détails de décision insensés à un tribunal inférieur pour clarification et interprétation de sa signification inévitablement confuse. Le tribunal inférieur pourrait exclure les bars, les discothèques, les magasins d’alcools et autres entreprises de production d’alcool et de boissons alcoolisées. Oui, cela gênera quelques clients de bar d’attendre dehors par temps froid avant de pouvoir tirer sur quelqu’un sortant d’un bar avec lequel ils se disputaient ou se disputaient auparavant sur les statistiques de baseball. Cela aurait permis de gagner du temps de les avoir abattus à l’intérieur du bar, mais chaque avantage a un inconvénient, alors surmontez-le. La tâche du tribunal inférieur exigera beaucoup de travail et sa lenteur précipitera des tirs à la fois tous directionnels et sans direction et des massacres en général par ceux qui croient qu’il est logique de tirer sur les gens avant qu’ils ne vous tirent dessus. Un putain de cauchemar sur Elm Street – et tous les autres dans l’Empire State en ruine rapide.

C’est tellement stupide! Lecteurs de blog, le cas échéant, JE FAIS ICI! VOUS FINISSEZ VOTRE PROPRE LISTE de personnes normales et de crétins qui peuvent vous abattre dans l’État de New York pour des raisons connues seulement de leur moi normal ou crétineux. Je vais aller me manger des vers!

ARRGGHH!

https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-guns-second-amendment-national-rifle-association/2021/04/26/83e865c8-a690-11eb-8c1a-56f0cb4ff3b5_story.html

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/court-not-ally-gun-rights-advocates-wanted-it-be/613105/

CONTEXTE DE CERTAINS DEUXIÈME AMENDEMENT: La Cour a annoncé discrètement en 2019 qu’elle n’accepterait aucune des dix affaires de deuxième amendement qu’elle envisageait. Cela a envoyé un signal clair au mouvement des droits des armes à feu, alors arrêtez de dépendre de la Cour pour abroger les lois sur le contrôle des armes à feu. Les dix affaires ont soulevé des questions fondamentalement importantes et sans réponse sur la portée du deuxième amendement tel qu’approuvé en 2008 dans District of Columbia v. Heller. La plupart sont survenus dans les tribunaux inférieurs où les juges ont le plus souvent confirmé les restrictions de contrôle des armes à feu. Les défenseurs des droits des armes à feu, y compris la National Rifle Association, ont porté plainte après affaire contestant les lois sur le contrôle des armes à feu devant la Cour suprême, espérant que SCOTUS déciderait certains d’entre eux en faveur des propriétaires d’armes à feu. Lorsque Brett Kavanaugh s’est glissé devant la Cour, les amateurs d’armes à feu étaient prêts à faire ce qu’ils voulaient: il n’y a pas si longtemps, la Cour a pris une affaire à New York qui semblait être l’occasion d’élargir le deuxième amendement.

N’est jamais arrivé! En avril, les juges ont décidé que cette affaire était sans objet, car New York avait déjà abrogé la loi contestée sur les armes à feu. Néanmoins, les observateurs du tribunal prévoyaient que l’un de ces dix nouveaux cas serait traité. Tous les dix ont posé d’importantes questions ouvertes sur la portée du deuxième amendement et ont également respecté les avocats de la Cour suprême des deux côtés. La Cour, cependant, n’a pas bougé sur eux, rejetant les affaires sur le droit des citoyens de porter des armes à feu à l’extérieur de la maison. Ceci malgré la division des tribunaux inférieurs sur la question, et la Cour suprême prend généralement de telles affaires pour résoudre ces divisions, mais ce n’est pas le cas à ce moment-là.

Quatre juges (Neil Gorsuch, Clarence Thomas, Samuel Alito et Brett Kavanaugh) ont déjà consigné au dossier que la Cour devrait prendre une affaire relative au deuxième amendement et trancher les questions sans réponse dans les affaires rejetées. Les quatre juges auraient pu forcer la Cour à prendre l’un d’entre eux, mais ils ne l’ont pas fait. John Roberts? Cela signifiait probablement qu’ils n’étaient pas sûrs du soutien de Roberts. Sans son vote, à l’époque, ils n’avaient pas les cinq juges dont ils avaient besoin pour réduire les lois américaines sur les armes à feu. Maintenant, avec Amy Coney Barrett, ils le font.

En tant que premier lien sous “ARRGGHH!” ci-dessus, la Cour a accepté qu’une affaire soit entendue au cours de son prochain mandat. Si quelqu’un croit qu’il a finalement accepté un cas du deuxième amendement pour resserrer et restreindre le deuxième amendement, souvent désigné par ses membres «conservateurs» comme son «amendement orphelin», ils sont aussi ignorants qu’il est possible de devenir ignorants.

David L. Cattanach