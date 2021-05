Shoots bloqués: les OTT peuvent acquérir du contenu pour renforcer le pipeline de nouvelles versions

Netflix, Amazon Prime Video, Eros Now, SonyLiv, Voot n’ont pas répondu aux requêtes de FE.

Compte tenu de l’annulation des tournages et de l’incertitude concernant les nouveaux horaires, le calendrier de sortie du contenu original sera perturbé par des joueurs exagérés, ils pourraient chercher à acquérir du contenu auprès d’autres maisons de production. Les nouvelles versions sont cruciales pour les acteurs OTT – à la fois pour fidéliser les abonnés et en acquérir de nouveaux.

La plupart des sociétés de contenu avec lesquelles FE s’est entretenu ont déclaré qu’elles pourraient ne pas être en mesure d’atteindre leurs objectifs trimestriels et que certains lancements prévus seraient retardés. Cependant, le contenu dont la sortie est prévue avant juin restera dans les délais puisque la production est terminée.

Hungama Digital, qui visait initialement à sortir plus de 20 originaux en FY22, a quatre émissions bloquées à différentes étapes de la production. Leur création était prévue pour le trimestre juillet-septembre. Sanjeev Lamba, producteur exécutif, originaux chez Hungama Digital, a déclaré dans quelle mesure le calendrier de sortie sera affecté dépend du moment de la reprise du tournage. Si les tournages avaient recommencé à la mi-mai, la perturbation aurait été minime. «Peut-être que nous devrons être un peu plus ouverts aux acquisitions au cours des six prochains mois», a déclaré Lamba à FE. Actuellement, les acquisitions ne représentent pas plus d’environ 10 à 20% de la liste de contenu de la plate-forme.

L’application Telugu OTT Aha prévoit de ne publier qu’environ 20 des 30 à 35 originaux ciblés, à moins que le tournage ne commence en juillet. Le pipeline d’originaux a été «considérablement impacté», a déclaré le PDG Ajit Thakur, qui est en pourparlers avec plusieurs producteurs de films pour amener une poignée de films inédits de petite et moyenne taille directement sur la plate-forme afin de maintenir le flux de contenu intact. Thakur a déclaré que le verrouillage de l’année dernière leur avait donné suffisamment de temps pour travailler sur les scripts de l’émission, grâce auxquels ils ont pu préparer une liste de 12 originaux qui dureront jusqu’à septembre environ. «Si nous parvenons à reprendre le tournage en juillet, ce n’est qu’alors que nous pourrons produire des spectacles pour la sortie d’octobre et au-delà. Cependant, le retour à la normale dépend du rythme des vaccinations. Nous ne voyons pas la situation s’améliorer avant octobre au moins », a déclaré Thakur.

AltBalaji, dont la programmation de contenu est centrée uniquement sur les originaux, envisagera de filmer la plupart du contenu à l’intérieur une fois les restrictions assouplies. Tourner en dehors du Maharashtra sera également une considération sérieuse, a déclaré Divya Dixit, SVP, marketing et revenus. Pour l’instant, la plate-forme propose une gamme de quelques lancements, notamment Broken but Beautiful 3, Cartel et Puncchbeat 2.

Lionsgate Play, basé aux États-Unis, qui a fait ses débuts en Inde à la fin de l’année dernière, a déclaré que la production de deux de ses originaux indiens avait été bloquée. Rohit Jain, directeur général de Lionsgate South Asia and Networks – Emerging Markets Asia, a déclaré à FE que la société prévoyait d’acquérir du contenu local dans l’intervalle et recherchait des partenaires pour collaborer. La société a également organisé un mélange de contenu international en accordant des licences avec des sociétés de médias globa pour garder les consommateurs accro. Par exemple, il publie The Girlfriend Experience 3 et l’émission espagnole The Cleaning Lady, entre autres, sur la plate-forme ce mois-ci.

Le mois dernier, Netflix, tout en annonçant ses résultats trimestriels, a déclaré: «Nous reprenons et produisons en toute sécurité sur tous les grands marchés, à l’exception du Brésil et de l’Inde».

