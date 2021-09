Shop.com annonce qu’il acceptera les crypto-monnaies pour les achats dans le monde entier via Bitpay

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Shop.com autorisera les achats avec Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, BCH et autres cryptos sur les sites Web des entreprises du monde entier.

***

Lors de la convention internationale Market America Worldwide Shop.com 2021 (MAIC2021), qui a eu lieu ce week-end, le président de la société de commerce électronique Shop.com, Steve Ashley, a annoncé que les sites Shop.com du monde entier accepteront les crypto-monnaies via Bitpay.

Cela signifie que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash et divers autres actifs numériques peut être utilisé pour acheter des produits sur les sites Web Shop.com.

Via Bitpay

Shop.com accepte les crypto-monnaies via Bitpay, le plus grand fournisseur de services de paiement par crypto-monnaie au monde. Steve Ashley, président et chef de l’exploitation de Shop.com, a annoncé “l’utilisation des crypto-monnaies comme prochain chapitre de l’achat de produits sur tous les sites Shop.com”. Ashley a révélé la prise en charge de la cryptographie lors de la convention internationale Market America Worldwide Shop.com 2021 (MAIC2021).

“Aujourd’hui, j’annonce que Shop.com proposera Bitcoin, Ethereum et diverses autres crypto-monnaies via Bitpay”, a déclaré Ashley. “Nous allons proposer cela sur les sites Shop.com du monde entier dans tous nos pays de marché”, a ajouté Ashley.

Lorsque vous visitez le site Web Shop.com, le portail Web affiche un message récemment ajouté sur l’acceptation de la cryptographie. Le message mène à une page qui décrit comment les clients de Shop.com peuvent profiter du système de paiement crypté Bitpay pour payer des articles. Le site Web précise également que les clients de Shop.com peuvent “gagner de l’argent sur des milliers de produits avec Bitpay”.

Image promotionnelle Bitpay sur Shop.com

À propos de Shop.com

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Shop.com est un portail Web de commerce électronique classé 26 133 dans le monde et le 191 devant les sites du commerce électronique et des achats, selon les statistiques de similarweb.com. Bien qu’il soit beaucoup plus petit qu’un site comme Amazon, la vérité est qu’il vend certains des produits et services les plus exclusifs du monde. Shop.com appartient à Market America, une société de marketing multi-niveaux (MLM) créée en 1992. Market America a acheté Shop.com pour un montant non divulgué fin 2010. Cette société, soit dit en passant, est un producteur de multivitamines. et d’autres produits également vendus par Shop.com.

“Shop.com et Market America sont de grandes marques”, a déclaré Sonny Singh, directeur commercial de Bitpay, dans un communiqué. « Ce que j’aime vraiment chez eux, car ils s’intègrent si bien, c’est leur présence internationale. Le fait qu’elle ne réalise que 40 % de son volume aux États-Unis signifie qu’il s’agit d’une marque véritablement mondiale », a ajouté Singh. Le directeur commercial de Bitpay a poursuivi :

Bitcoin.com indique que dans des pays comme Taïwan, la Thaïlande, l’Argentine, le Brésil et l’Indonésie, il est très difficile d’effectuer des paiements. Les cartes de crédit ne sont pas partout et dans ces pays, Bitpay et les crypto-monnaies sont l’option de paiement la moins chère et la plus rapide pour accepter Bitcoin et également pour recevoir des options de paiement crypto, donc la décision de Shop.com peut être d’une grande aide.

D’autres sociétés ont adopté Bitpay comme plate-forme de paiement cryptographique. Par exemple, en février de cette année, Apple Pay l’a fait. Une autre société de commerce en ligne, Mercado Pago, l’a fait en 2019.

Sources : Shop.com et Bitcoin.com

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash