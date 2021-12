SHOP Stock: les chiffres Stellar Cyber ​​Monday confirment que Shopify l’a toujours

Au cours des derniers mois, l’action des prix avec Shopify (NYSE :MAGASIN), l’une des actions les plus performantes de ces dernières années, a été un peu agitée. Depuis l’été, l’action SHOP a rebondi entre 1 300 $ et 1 700 $ par action. La faute en grande partie à la volatilité du marché, car les investisseurs ont réagi positivement aux nouvelles liées aux entreprises.

Malheureusement, cette performance moyenne pourrait se poursuivre à court terme. Il y a toujours la préoccupation que les « pièces pandémiques » se jouent. D’autres investisseurs peuvent s’inquiéter de sa valorisation. Même ainsi, il est peut-être prématuré de dire qu’il a atteint son moment de « fin du spectacle ».

Bien que son taux de croissance ait ralenti depuis 2020, ses ventes continuent d’augmenter à un rythme supérieur à la moyenne. La croissance globale du commerce électronique pourrait commencer à ralentir. Pourtant, comme le montrent les chiffres publiés par ses marchands le Cyber ​​Monday, la décélération de la tendance du magasinage à domicile ne signifie peut-être pas la fin de Shopify en tant que jeu de croissance, d’autant plus que de nouvelles initiatives pourraient l’aider à répondre / battre les attentes au cours des trimestres. devant. En particulier, s’attaquer à un marché inexploité semble prometteur. Regardons de plus près et voyons pourquoi.

Le dernier avec SHOP Stock

Pour le dire simplement, les investisseurs ne savent pas quoi faire de Shopify pour le moment. D’une part, ils réagissent toujours favorablement aux nouvelles spécifiques à l’entreprise.

Par exemple, les revenus et les bénéfices du trimestre se terminant le 30 septembre n’ont pas répondu aux attentes. Mais les investisseurs continuent d’enchérir sur l’action SHOP aux nouvelles. Une croissance des revenus de 46% d’une année sur l’autre, même inférieure au consensus des analystes, est toujours quelque chose à célébrer. Cependant, nous sommes toujours confrontés à la peur, à l’incertitude et au doute qui ont plané sur les marchés ces derniers mois.

Ces inquiétudes ainsi que la perception que les jeux pandémiques sont terminés ont eu un impact sur la capacité de Shopify à continuer à vendre des camions à des prix plus élevés. Nous voyons cela jouer aujourd’hui. Les craintes concernant la dernière variante de Covid-19 (omicron) font baisser les stocks dans tous les domaines, celui-ci inclus. Pourtant, même si la volatilité la fait baisser un peu, je ne la considérerais pas nécessairement comme votre signal pour emboîter le pas. Ceci est basé sur un développement récent plus un catalyseur qui pourrait arriver dans les mois à venir.

Solide performance le Cyber ​​Monday

Je suis sûr que vous avez vu les gros titres sur la situation de l’économie du commerce électronique le Black Friday et le Cyber ​​Monday, deux des plus grands jours de shopping de la période des fêtes. Les ventes en ligne uniquement le Black Friday se sont rapprochées, mais n’ont pas atteint les chiffres record de 2020.

La même chose s’est produite avec le commerce électronique le Cyber ​​Monday. Avec un total de 10,7 milliards de dollars de ventes au détail en ligne le Cyber ​​Monday 2021, c’était également proche, mais pas de cigare par rapport aux 10,8 milliards de dollars du Cyber ​​Monday 2020.

Néanmoins, alors que les ventes globales ont été inférieures à la note élevée de l’année dernière, on ne peut pas en dire autant des marchands que Shopify prend en charge avec sa plate-forme. Son réseau de petites entreprises et de sociétés de vente directe aux consommateurs a largement dépassé les chiffres de 2020 pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Alors, quel est le plat à emporter? Même si la croissance du commerce électronique ralentit dans son ensemble, l’écosystème de commerce électronique de Shopify est toujours en plein essor.

Le succès en B2B pourrait redonner de l’importance à Shopify

Avec son activité principale qui tourne toujours à plein régime, le jeu est loin d’être terminé pour le stock SHOP. Étant donné que les investisseurs pensent que le commerce de détail en ligne est terminé, cela seul ne peut pas faire basculer le sentiment de la clôture à la hausse.

Le passage de l’entreprise aux solutions de commerce électronique interentreprises (B2B) pourrait aider. À partir de l’année prochaine, la société prévoit de mettre à niveau sa plate-forme Plus, en ajoutant des fonctionnalités B2B qui pourraient la rendre plus attrayante pour les grandes entreprises. Cela pourrait également signifier davantage d’opportunités de vente incitative pour l’entreprise. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent inciter les clients existants à passer à Plus.

Le B2B représente des milliards de dollars de transactions annuelles. C’est un marché inexploité pour Shopify, et une nouvelle frontière dans laquelle l’entreprise, après l’avoir écrasé sur son marché existant, pourrait à nouveau répéter son succès passé. Si tout se passe bien, cela pourrait également signifier une réaccélération de la croissance de l’entreprise. À son tour, cela pourrait entraîner un regain d’optimisme pour le titre parmi les investisseurs.

Le verdict avec SHOP Stock

Selon une enquête du Wall Street Journal, le consensus côté vendeur apparaît comme une « surpondération » sur l’action. L’objectif de cours moyen des analystes est de 1 702,52 $ par action.

Sur la base de ses performances récentes, vous pouvez vous méfier de l’achat d’actions SHOP aujourd’hui. Mais étant donné que l’histoire sous-jacente reste intacte et qu’un lancement de produit à venir pourrait la relancer à la vitesse supérieure, je ne l’annulerais pas pour l’instant.

