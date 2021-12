SHOP Stock: Shopify Bears parient sur le côté perdant

J’ai écrit deux articles aujourd’hui, l’un sur IBM (NYSE :IBM) et la seconde sur Shopify (NYSE :MAGASIN) Stock. Mon opinion sur les deux ne pourrait pas être plus différente. J’ai très peu confiance dans les efforts de redressement d’IBM. D’un autre côté, j’ai une confiance totale dans l’éclat du stock SHOP. Les taux de croissance de Shopify sont extrêmement impressionnants. C’est une action sur laquelle parier.

Le chiffre d’affaires total a été multiplié par 20 depuis 2015 – passant de 205 millions de dollars à plus de 4 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois – et je mets au défi tout critique de trouver à redire à cela. Cela explique probablement pourquoi le cours de l’action a connu une si forte ascension.

Ce qui est également impressionnant, c’est que le taux de bénéfice net de la société sur les 12 derniers mois est supérieur à 3 milliards de dollars. La fermeture mondiale de 2020 a probablement stimulé artificiellement les taux de croissance. Quoi qu’il en soit, je parie qu’ils en tireront le meilleur parti et poursuivront sur leur lancée.

Ce n’est pas une action bon marché, avec son ratio prix/vente de 46. Cependant, il n’a pas besoin d’être bon marché, car les budgets d’aubaine ne pourraient probablement pas permettre cette croissance rapide. Ils suivent vraiment dans Amazon‘s (NASDAQ :AMZN) trace de pas. Ce sont de grandes chaussures à remplir car Amazon est unique en son genre.

La thèse haussière en bourse est à l’épreuve des balles

Parfois, la thèse haussière d’une action est si évidente qu’elle ne devrait avoir absolument aucun vendeur. Cependant, Wall Street aime négocier sur les bords, et il y a toujours des ennemis pleins d’espoir. À long terme, les graphiques suggèrent que les acheteurs contrôlent totalement l’action des prix. Les baisses de stock de SHOP ont eu des acheteurs cachés à tous les niveaux de support importants. Jusqu’à ce que cela change, les ours ne devraient pas s’attendre à de longs stents négatifs.

Si le marché boursier est plus élevé à l’avenir, l’action SHOP l’est aussi. Cependant, au cours des 30 derniers jours, il a corrigé près de 10 %. Heureusement, cela est venu d’une récente explosion à un niveau record. Rien que cette année, il a déjà atteint de nouveaux sommets à deux reprises, et les deux fois sont retombés dans les lignes de rupture. Néanmoins, cette action de prix agitée a une tendance ascendante.

Par conséquent, les taureaux ont toujours un contrôle total, même sur des graphiques à plus court terme. Il y a un soutien immédiat de près de 1 400 $ par action. Il y a un support encore plus fort 100 $ plus bas. Si, pour une raison quelconque, cela échoue, il pourrait y avoir un tiret vers 1 100 $. Bien que ce ne soit pas ma prévision, un krach à Wall Street pourrait y arriver. Par conséquent, les investisseurs qui souhaitent acheter des actions maintenant ne devraient pas tout miser. L’argent intelligent près des sommets historiques laisse toujours de la poudre sèche sur la touche.

Support des actions vs risques extrinsèques

Les actions de Shopify se sont consolidées latéralement pendant des mois au début de cette année. Donc s’ils se replient dans cette zone, cela leur servira de support. Il est déraisonnable de s’attendre à des prix plus bas sans un Black Swan qui brise considérablement les marchés.

Nous avons un risque extrinsèque de la version omicron de Covid-19 pour n’en nommer qu’un. Également récemment, nous avons vu le président de la Fed américaine Powell rechigner à la persistance de l’inflation. Ensuite, il y a aussi l’arrêt global, mais si cela se reproduit, cela donnera probablement à SHOP un coup de pouce. Les entreprises se précipiteront alors à nouveau pour se connecter encore plus rapidement.

Quoi qu’il en soit, la direction de l’entreprise est solide et a gagné la confiance de Wall Street. Avoir une bonne réputation aide beaucoup le stock. Quiconque vend à découvert des actions SHOP sur une base fondamentale prend un pari à très faible cote. Il étend ses services pour trouver de nouvelles sources de revenus, tout comme Amazon l’a fait. Cela est particulièrement vrai lorsqu’ils ont déjà une vache à lait. Parier contre eux est une attente irréaliste.

