Shopify a un problème de « piratage de manuels », selon les éditeurs

Cinq grands éditeurs ont poursuivi Shopify pour du matériel d’apprentissage piraté comme des PDF d’ebooks et de matériel de test, affirmant que la plate-forme de commerce électronique ne supprime pas les listes et les magasins qui violent les marques et les droits d’auteur des éditeurs. La poursuite, déposée aujourd’hui devant le tribunal de district des États-Unis pour la Virginie orientale, réclame des dommages-intérêts légaux supérieurs à 500 millions de dollars.

Les éditeurs – Pearson Education, Inc., Macmillan Learning, Cengage Learning, Inc., Elsevier Inc. et McGraw Hill – affirment dans le procès que Shopify « aide et profite de la vente en ligne de copies contrefaites » des manuels et autres produits . Les éditeurs affirment également que Shopify a reçu des « notifications détaillées pratiquement chaque semaine pendant des années » qui identifient les listes de vente de contenu piraté et les URL de magasins connexes, mais n’a pas réussi à empêcher les vendeurs d’utiliser la plate-forme.

« contrevenants récidivistes connus »

Selon les éditeurs, Shopify continue d’offrir des services tels que la construction de vitrines, l’hébergement Web et le traitement des paiements aux vendeurs connus pour répertorier le contenu piraté. « Shopify renforce son modèle commercial – et ses résultats – en permettant aux contrevenants répétés connus de poursuivre leur infraction », allègue le procès.

Le président de Shopify, Harley Finkelstein, a précédemment déclaré que si l’entreprise voyait des vitrines portant atteinte à un droit d’auteur ou à une marque, elle était supprimée. Mais les éditeurs disent que quiconque regarde les vitrines, y compris Shopify, peut voir qu’ils se consacrent à la vente de manuels piratés.

Les éditeurs affirment également que l’échec de Shopify à contrôler les « pirates de manuels scolaires » nuit à leurs résultats. Les copies numériques illégales de manuels sont vendues « à une fraction du prix des manuels numériques légitimes, diminuant ainsi leur valeur perçue et entraînant des ventes perdues », selon le procès.

Le piratage des manuels est en partie dû à la flambée des prix des matériels d’apprentissage et à ce que les critiques disent permettre aux éditeurs de maintenir la mainmise sur l’industrie. Les coûts des manuels scolaires ont augmenté de 88 % entre 2006 et 2016, selon une étude du Bureau of Labor Statistics. Et bien que les éditeurs aient affirmé que les manuels numériques rendent les matériaux plus abordables, les critiques affirment que les livres électroniques ne résolvent pas le problème de l’abordabilité car l’accès expire parfois après une certaine date, ou ils ne peuvent pas les revendre pour récupérer les coûts.

Contacté pour un commentaire, un représentant de Shopify a déclaré que la société faisait des efforts importants pour supprimer les violations du droit d’auteur. « Nous avons plusieurs équipes qui gèrent les violations potentielles de la politique d’utilisation acceptable, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux marques, et nous n’hésitons pas à prendre des mesures contre les magasins en cas de violation », a déclaré Rebecca Feigelsohn. « À ce jour en 2021, plus de 90 % des rapports sur les droits d’auteur et les marques ont été examinés dans un délai d’un jour ouvrable. »

Mis à jour le 1er décembre à 20 h 59 HE : Mise à jour pour inclure une déclaration d’un porte-parole de Shopify.