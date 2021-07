Shopify ajoute un support marchand pour les NFT

Qui sera le « Shopify des NFT » ? Il s’avère que cela pourrait en fait être… eh bien, Shopify. Le président de la société a récemment partagé quelques brefs détails qui montrent l’intention de la société de soutenir les NFT à plus grande échelle.

Les ours? Ou les… Chicago Bulls

Dans un tweet pour commencer cette semaine, le président de Shopify, Harley Finkelstein, a déclaré que le premier support NFT intégré de la société était arrivé avec le lancement du Chicago Bulls NFT de la NBA. Moins de 600 Bulls NFT arriveront sur le marché, le premier lot étant publié aujourd’hui et le reste dévoilé tout au long de la semaine. Le lot de départ d’aujourd’hui a été épuisé en 90 secondes, selon le chef de produit des Bulls, Matt Moreno.

Malgré le fait que l’équipe Shopify n’a pas encore publié de communiqué de presse officiel, Finkelstein a déclaré que “quelques-uns” de clients Shopify ont eu la possibilité d’intégrer des outils pour rationaliser les ventes NFT. “Avant que Shopify n’offre cette capacité”, a déclaré Finkelstein dans un tweet, “les commerçants devaient vendre via un marché tiers également connu sous le nom de moins de contrôle de la vente et de la relation client. Une fois de plus, nous remettons le pouvoir entre les mains des commerçants et rencontrons les clients où et comment ils veulent acheter. »

Rencontre des marchés

Les projets d’infrastructure de NFT se développent rapidement dans l’ensemble. La semaine dernière, la plateforme de paris sportifs DraftKings a annoncé un partenariat avec Autograph.io de Tom Brady. L’accord verra DraftKings lancer un nouveau « DraftKings Marketplace » où les clients pourront acheter, vendre et échanger des NFT sportifs. Le financement de 100 millions de dollars de série B d’OpenSea, qui valorise la société à environ 1,5 milliard de dollars, et le fonds NFT dédié aux jeux de 100 millions de dollars de Polygon ont également été publiés la semaine dernière. Le cycle d’investissement dans les infrastructures de NFT bat son plein.

Dans le cas de Shopify, il est difficile de déterminer quelles blockchains seront prises en charge ou utilisées. Avec le lancement susmentionné des Chicago Bulls, les NFT sont lancés via la Flow Blockchain. Cependant, c’est presque à prévoir étant donné la relation de la NBA avec Dapper Labs; le réseau Flow est un projet de Dapper Labs, et Dapper gère également NBA Top Shot, le produit NFT sous licence de la ligue. Il reste à voir quelles autres chaînes, le cas échéant, Shopify prendront en charge. Pendant ce temps, les nouvelles d’aujourd’hui sont une énorme victoire pour Dapper Labs et l’équipe Flow Blockchain.

Quel que soit le moment où les NFT commencent à arriver sur les marchés de consommation, les brèves informations des tweets de Finkelstein montrent qu’il est très clair qu’une prise en charge rationalisée des ventes NFT est clairement une priorité pour Shopify.