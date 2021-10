Shopify autorise désormais la vente de NFT

Shopify autorise la vente de NFT

La plateforme de commerce électronique bien connue Shopify permet désormais aux commerçants de frapper et vendre des NFT sans commission.

L’application Shopify NFT

Cela permet aux utilisateurs qui ont leur propre site de commerce électronique sur Shopify d’offrir des produits basés sur NFT en quelques clics et quelques modifications à leurs vitrines existantes. Les jetons non fongibles sont frappés par la plateforme elle-même via Polygone.

Il y a quelques mois, la plateforme a annoncé un partenariat avec TikTok, qui a ouvert la porte à plus d’un million d’utilisateurs pour vendre des articles sur Shopify directement à partir de leurs vidéos.

L’une des premières marques à profiter de cette nouvelle opportunité a été Kylie Cosmétiques, détenue par Kylie Jenner, qui est également l’un des membres Shopify Plus à qui exclusif l’accès à l’application NFT Shopify est désormais offert.

Parmi les autres commerçants qui ont déjà rejoint l’initiative, citons :

Beckett, 1of1nft, Moniker Art Fair, Avata, JG Contemporary, Débuts créatifs, Bicycle Card, Miss J Alexander Crypto Couture

Ces noms sont rejoints par des artistes tels que INSA, 2ALAS.

Tout cela grâce à l’intégration de Venly, un fournisseur de technologie blockchain qui offre la possibilité de créer et de vendre des NFT. L’application de Shopify a été co-développée avec Venly et tirera parti de la technologie Polygon PoS pour réduire les frais de frappe et de transaction.

Le choix de Polygone

Polygon s’est imposé comme un choix naturel pour ce projet, car son réseau en compte déjà 5 ou 6 fois plus Jeux NFT et dApps que toute autre blockchain en dehors d’Ethereum.

Il est également déjà opérationnel dans la plupart des jeux Web 3.0 basés sur la blockchain et sur les plates-formes NFT, notamment Decentraland, OpenSea, Sandbox et autres.

Comment utiliser l’application

Cette application n’est actuellement disponible que pour Shopify Plus utilisateurs, qui ont la possibilité de postuler pour rejoindre le programme bêta NFT de Shopify afin qu’ils puissent commencer à ajouter des NFT à leurs vitrines en ligne.

Une fois l’application configurée, les utilisateurs sont libres de créer des NFT uniques et de commencer à les vendre à leurs clients. Les clients peuvent les acheter exactement de la même manière que leurs autres produits, il n’y a donc pas besoin de nouveaux systèmes.

Porter le commerce électronique et le NFT à de nouveaux niveaux

L’application fait partie de un projet pour amener le commerce électronique à de nouveaux niveaux, repoussant les limites de ce que les utilisateurs de la plate-forme peuvent faire. Le fait que les barrières actuelles à l’entrée sur le marché du NFT soient encore élevées, à la fois pour les détaillants mais aussi, et surtout, pour le consommateur moyen, donne à cette initiative grand potentiel.

PDG et co-fondateur de Venly Tim Dierckxsens mentionné:

« Nous sommes très fiers d’intégrer notre plate-forme à Shopify et de recevoir les commentaires des marchands après un processus de développement approfondi. Nous sommes honorés de partager la même vision avec Shopify pour rendre les actifs numériques plus courants et d’être choisis pour co-développer cette application. En équipant l’une des plus grandes plates-formes web2 de la technologie web3, nous faisons un grand pas dans l’innovation de l’industrie du commerce électronique et la rendons à l’épreuve des générations futures ».

Co-fondateur de polygone Sandeep Nailwal ajoutée:

« Permettre un meilleur accès des consommateurs à cette nouvelle technologie et à tous les avantages qui l’accompagnent est essentiel pour favoriser une plus grande adoption dans l’espace ».