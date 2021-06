Shopify dévoile des outils pour améliorer les magasins en ligne – WWD

Shopify, la plate-forme géante qui permet aux commerçants de lancer facilement des boutiques en ligne, a dévoilé une gamme de nouveaux outils technologiques, de mises à niveau et d’innovations offrant aux développeurs et aux commerçants une plus grande capacité à « créer, personnaliser, faire évoluer et monétiser sur Shopify ».

Les innovations, dévoilées mardi lors de la conférence annuelle Unite de la plate-forme pour les développeurs et les commerçants, tenue virtuellement, incluent le lancement de la boutique en ligne 2.0 qui offre aux commerçants «de grands niveaux de flexibilité et de personnalisation pour mieux présenter leurs marques, créer des expériences en ligne uniques et intégrer des applications – sans toucher au code », a déclaré Kaz Nejatian, vice-président des services produits et marchands de Shopify.

Online Store 2.0 est ce que la boutique en ligne Netflix utilise. Netflix était l’une des rares entreprises à avoir un accès anticipé à la boutique en ligne 2.0 avant l’annonce de mardi. “La raison pour laquelle Netflix a choisi Shopify pour lancer sa boutique en ligne est que cela lui a permis de le faire incroyablement vite tout en lui donnant l’apparence de Netflix”, a déclaré Nejatian.

Un autre lancement majeur de Shopify concerne la prise en charge de la personnalisation des vitrines via un outil que la société appelle “Hydrogen”, conçu pour être utilisé par les développeurs ou les grandes entreprises avec des développeurs.

Nejatian a déclaré que l’objectif d’Hydrogen est de « s’assurer que nous offrirons le même niveau de vitesse et de performances, même pour le contenu le plus complexe, à mesure que les marchands deviennent plus techniques et créent des vitrines personnalisées sur Shopify. Si vous êtes très ringard à ce sujet, il s’agit essentiellement d’une série de composants à brancher et à placer, qui vous permettent de reconstruire un site Web avec une toute nouvelle infrastructure sans passer deux ans à le faire.

Hydrogen comprend des composants React spécialisés dans le commerce, comme un panier, un sélecteur de variantes et une galerie de médias. React est une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces utilisateur basées sur des composants. Le branchement de composants permet aux développeurs de créer plus rapidement des sites Web et les libère pour se concentrer davantage sur l’image de marque et la création d’expériences uniques en ligne.

Les développeurs qui utilisent Hydrogen pour créer des vitrines peuvent les créer sur la plate-forme Shopify, ou ils peuvent héberger leurs vitrines construites Hydrogen en dehors de Shopify.

“L’un de mes cauchemars récurrents est un monde où Internet ressemble à une version numérisée de” 1984 “, le livre, comme où toutes les rues se ressemblent, toutes les maisons se ressemblent et les gens portent tous la même chose”, Nejatian mentionné. “Je pense juste que ce serait terrible pour le monde si tout Internet devenait le même magasin ennuyeux, proposant des versions contrefaites de tout, portant allée après allée de la même chose… Nous ne voulons pas que l’avenir d’Internet soit où tout est un marché centralisé.

Le framework Hydrogen, a déclaré Nejatian, reflète Shopify « ouvrant son infrastructure à chaque commerçant et développeur pour créer des sites Web uniques, ce qui est étrange pour une entreprise. … Maintenant, nous disons aux développeurs du monde, ici, d’utiliser toutes ces choses, et vous pouvez coder votre propre site Web en utilisant tous ces composants que nous avons. C’est une affaire énorme sur Internet car cela prend plus d’une décennie d’expérience et de code de Shopify, et l’ouvre au monde, afin que vous puissiez avoir une caisse aussi bonne que la caisse de Shopify et votre propre site Web unique. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les thèmes de Shopify.

Un thème est un modèle qui détermine l’apparence et la convivialité de la boutique en ligne d’un commerçant. La boutique à thème Shopify comprend une gamme de thèmes gratuits et premium, avec différents styles et mises en page, permettant aux commerçants d’offrir différentes expériences à leurs consommateurs.

Nejatian a déclaré que l’hydrogène représente le plus gros investissement d’infrastructure jamais réalisé par Shopify.

« Pensez à un très grand détaillant qui souhaitait créer un nouveau site Web. Ce serait invariablement comme un processus d’un ou deux ans. Ces grandes marques sont coincées dans un monde où tout prend deux ans donc elles ne peuvent jamais rattraper leur retard. Ce que fait l’hydrogène, c’est prendre ce processus de deux ans et le faire deux semaines.

Dans une autre innovation, Shopify étend considérablement la capacité de Shopify Checkout à gérer des volumes plus importants et plus d’acheteurs afin d’éviter les retards ou les plantages lors des grands jours de magasinage tels qu’un défilé de mode, une vente importante ou une promotion de vacances. “Nous rendons chaque caisse deux fois plus rapide et permettons à chaque caisse de gérer sept fois plus d’acheteurs simultanés”, a déclaré Nejatian. “L’année prochaine, chaque magasin sur Shopify – et il y en a maintenant plus de 1,7 million – sera capable de gérer autant de trafic en une journée que tout Shopify l’a fait pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday l’année dernière.” Un seul commerçant pourra vendre 300 000 paires de baskets en un peu plus de huit minutes, a-t-il ajouté.

Shopify est la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique en Amérique du Nord, en termes de volume brut, derrière Amazon. L’année dernière, près de 120 milliards de dollars de volume brut de marchandises ont été traités par les marchands Shopify.

Un autre changement concerne l’App Store de Shopify, où les développeurs proposent des applications aux commerçants pour étendre les fonctionnalités et les fonctionnalités de leurs boutiques en ligne. En règle générale, Shopify réduirait les revenus générés par les développeurs fournissant des applications aux magasins en ligne, mais maintenant, la société réduit ses revenus de l’App Store à zéro pour le premier million de dollars qu’un développeur gagne chaque année. Selon Shopify, cela signifie que l’écrasante majorité des développeurs ne paieront jamais un centime à Shopify en vendant des applications sur Shopify.

Le mois dernier, la société a lancé Shop Pay Versements, une solution d’achat immédiat et de paiement ultérieur pour les marchands Shopify. Shop Pay versements est alimenté par Affirm, la société de paiement qui permet aux acheteurs d’effectuer quatre paiements toutes les deux semaines sans intérêt, frais cachés ou frais de retard. Affirm a conçu la solution de paiement échelonné de Shopify pour qu’elle soit intégrée à la plate-forme Shopify de Shopify.