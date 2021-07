Shopify permettra aux marchands affiliés de mettre en vente leurs NFT

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

La décision annoncée par Shopify vise à offrir aux commerçants un canal plus direct pour commercialiser leurs NFT. Cette mesure devrait avoir un impact très positif sur ce secteur.

La société de commerce en ligne Shopify permettra aux magasins et commerçants partenaires de mettre des objets de collection numériques à disposition à la vente via des jetons non fongibles (NFT).

Cela a été révélé par le président de Shopify, Harley Finkelstein, qui a reconnu la popularité que ces actifs ont enregistré ces derniers mois dans une série de tweets publiés aujourd’hui, dans lesquels il a partagé la bonne nouvelle avec ses abonnés et a révélé le lancement d’un nouveau 1. collection de NFT associés à l’équipe de basket-ball de la NBA, les Chicago Bulls.

À cet égard, Finkelstein a commenté :

« Si vous avez passé au moins une minute sur Internet cette année-là, vous avez vu un tas de NFT. Chez @Shopify, nous permettons à nos marchands de vendre plus facilement des NFT directement dans leurs magasins, et l’un des premiers est le magasin @ChicagoBulls NFT https://nft.bulls.com “

Si vous avez passé 1 minute sur Internet cette année, vous en avez vu beaucoup sur les NFT. @Shopify, nous permettons à nos marchands de vendre plus facilement des NFT directement dans leurs magasins, l’un des premiers étant le magasin @ChicagoBulls NFT. https://t.co/Qv2wKO7RCS – Harley Finkelstein (@harleyf) 26 juillet 2021

En approfondissant la raison d’une telle décision, Finkelstein a ajouté ce qui suit dans un autre message :

« Avant que Shopify n’offre cette possibilité, les commerçants devaient les vendre via des plateformes tierces, ce qui signifie moins de contrôle sur la vente et peu de communication avec le client. Une fois de plus, nous responsabilisons les commerçants entre leurs mains et ils pourront programmer avec leurs clients où et quand ils souhaitent les acheter. [los NFT]”.

Avant que Shopify n’offre cette capacité, les commerçants devaient vendre via un marché tiers, c’est-à-dire moins de contrôle sur la vente et la relation client. Une fois de plus, nous remettons le pouvoir entre les mains des commerçants et rencontrons les clients où et comment ils veulent acheter. – Harley Finkelstein (@harleyf) 26 juillet 2021

Shopify et l’impact de cette nouvelle mesure

Étant donné que les déclarations proviennent du président de Shopify lui-même, les analystes et les passionnés célèbrent cette décision et affirment que cela pourrait avoir un impact très positif sur le marché du NFT.

Actuellement, on estime que Shopify atteint plus de 1,7 million d’entreprises dans le monde, cela constitue donc un grand déploiement pour les objets de collection numériques sous forme de NFT, qui, bien qu’ayant acquis une grande pertinence dans différentes sphères, Ils ne sont commercialisés que sur quelques plates-formes qui pourrait ne pas être très sympathique pour les moins experts dans ce domaine.

Gardez à l’esprit qu’après son alliance avec CoinPayments, Shopify prend actuellement en charge les paiements avec plus de 1 500 crypto-monnaies, donc ceux qui ont une certaine expérience avec ce mode de paiement pourront accéder facilement aux magasins qui vendent les NFT.

À cet égard, le PDG de CoinPayments, John Butcher, a souligné que la combinaison était imparable, d’autant plus que cette étape de Shopify constitue une voie importante dans la direction la plus rentable pour le secteur des objets de collection numériques, qui a déjà l’aval de pages comme eBay où ils figurent déjà dans les catalogues commerciaux.

