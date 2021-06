Shopify Plats sur les perspectives de Main Street – WWD

La rudesse des magasins de Main Street sur la pandémie ne disparaîtra pas comme par magie à mesure que les blocages se lèveront, selon une nouvelle recherche de Shopify. Cela dépend beaucoup de la capacité des magasins physiques à s’adapter à une nouvelle réalité de la vente au détail en cours depuis des années, mais accélérée par le coronavirus.

Une étude commandée par Shopify – menée par le groupe Angus Reid en avril – a révélé que, alors que les détaillants traditionnels se sont précipités vers la vente en ligne, ils ont constaté que le scénario les mettait en tête-à-tête avec les principaux marchés en ligne. Et beaucoup ont connu des difficultés, 82 % des détaillants américains locaux s’accordant à dire que les principaux marchés en ligne compliquent la gestion de leur entreprise et 41 % disent qu’ils ont du mal à rivaliser.

« Parmi ceux-ci, trois sur cinq (59 %) disent qu’ils pourraient être contraints de fermer leur entreprise dans les 24 prochains mois », selon le rapport. Il a présenté l’un des problèmes clés de ces magasins : ils ont tendance à sous-estimer les facteurs qui découragent les gens d’acheter.

Par exemple, jusqu’à 38% des consommateurs américains déclarent que le fait de ne pas connaître la disponibilité des produits les empêche de visiter un établissement, alors que seulement 19% des magasins reconnaissent cela comme un obstacle.

Cette énigme n’est pas nécessairement nouvelle, mais la pandémie a ajouté de nouvelles couches de complications. Par exemple, poussés par les craintes concernant COVID-19, 21% des consommateurs évitent les interactions en personne.

L’omnicanal peut facilement résoudre ces problèmes, a noté Shopify, faisant référence à un mode de fonctionnement alimenté par la technologie qui considère la vente au détail en ligne et hors ligne comme une seule entreprise, plutôt que deux domaines distincts. Les outils technologiques permettent aux gens de vérifier l’inventaire et d’acheter de n’importe où, que ce soit dans les locaux, sur un site Web ou sur les réseaux sociaux.

L’entreprise les a appelés « nouveaux leviers à tirer » pour les magasins physiques. “L’idée de vendre d’une seule manière est dépassée : le commerce évolue trop vite pour que cela reste vrai, y compris l’espace de vente physique”, a écrit Shopify. « Du personnel à l’espace en passant par les canaux de vente, les détaillants doivent être à l’aise pour rester agiles – et la technologie est la clé. »

La plate-forme a introduit une fonctionnalité de paiement par versements, une offre « acheter maintenant, payer plus tard » née de son partenariat avec Affirm, et elle a étendu les moyens de mettre en évidence les commerçants locaux dans son application Shop. Et lors d’une table ronde organisée par Shopify mercredi, il a examiné de manière stratégique l’évolution de la nature de la vente.

Au cours de la conférence, Rothy’s a expliqué la dynamique entre ses opérations en ligne et physiques. « Nous construisons des magasins pour desservir les communautés dans lesquelles se trouvent nos clients », a déclaré Heather Howard, directrice de l’exploitation de Rothy. «Nos chaussures sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées, et les magasins physiques nous permettent de raconter l’histoire de notre marque et permettent au client de toucher et de sentir le produit.»

En effet, la transformation des achats sur le terrain fait que les détaillants voient de la valeur dans leurs emplacements physiques en tant que salles d’exposition ou centres de distribution, où les clients peuvent faire des choses comme acheter en ligne et récupérer en magasin, un comportement de consommation qui a explosé au cours de la pandémie .

L’année dernière a créé un autre ensemble de circonstances intrigantes, alors que l’inventaire des locations commerciales a gonflé.

“Les loyers sont un peu plus bas et les propriétaires sont prêts à être un peu plus flexibles”, a noté Arpan Podduturi, directeur des produits, vente au détail, chez Shopify. « Il y a des opportunités plus fluides. Les détaillants mesurent désormais le retour sur investissement des magasins physiques non seulement par les ventes par pied carré, mais par les ventes omnicanales. »

La reprise du commerce de détail sur Main Street dépendra probablement d’un certain nombre de facteurs, mais les attentes sont élevées. Soixante-dix pour cent des détaillants locaux s’attendent à ce que le déploiement du vaccin ait un impact positif sur leur activité, tandis que 72 pour cent des consommateurs américains déclarent vouloir soutenir les petites entreprises. Jusqu’à 69% des commerçants locaux pensent que les consommateurs achèteront davantage en magasin une fois que COVID-19 ne sera plus une menace.

C’est peut-être vrai, mais les magasins doivent être intelligents et flexibles, a exhorté Shopify. Et ils doivent comprendre que, lorsqu’il s’agit de vente au détail physique, les choses peuvent ne jamais redevenir complètement comme avant.