Shopify pourrait devenir le dernier à intégrer l’écosystème DeFi

Tobi Lutke, PDG de la plate-forme basée sur l’abonnement Shopify, a laissé entendre que la plate-forme basée sur l’abonnement pourrait bientôt entrer dans l’espace de la crypto-monnaie. Il a révélé cela via son compte Twitter, ajoutant qu’il avait déjà commencé à « barboter » avec Ethereum (ETH).

En parlant de crypto, j’ai passé la matinée à essayer les contrats intelligents ETH. Principalement pour comprendre comment ERC20 fonctionne mieux. Un monde fascinant.https: //t.co/6prYdR7EXd a été vraiment utile. – Tobi Lutke 🌳🌲🛒🕹 (@tobi) 2 avril 2021

Lutke a également déclaré qu’il explorait le secteur de la finance décentralisée (DeFi) depuis un certain temps. Il a déclaré que l’objectif principal était de mieux comprendre le fonctionnement de l’ERC20.

Shopify est l’une des plus grandes plateformes de streaming avec plus d’un million d’entreprises abonnés et 500 000 magasins actifs. Sa part de marché est juste derrière eBay et le géant des achats en ligne Amazon.

Shopify a été l’un des premiers à adopter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour ses services. La plate-forme a commencé à accepter PAX, USDC et d’autres actifs cryptographiques comme méthode de paiement. La prochaine étape, comme Lutke l’a laissé entendre, est l’intégration de la plate-forme avec le protocole DeFi.

Plus d’intérêts dans le secteur DeFi

L’espace technologique s’est détraqué avec l’intégration de DeFi dans diverses fonctionnalités. Plusieurs entreprises ont lancé ou s’apprêtent à lancer des produits canalisés dans l’écosystème DeFi.

Parallèlement à cet intérêt accru pour le secteur DeFi, l’industrie de la crypto-monnaie a également connu une adoption accrue ces derniers mois.

Shopify a été invité à activer l’acceptation du stablecoin

Dans le but de se faire une idée de l’écosystème DeFi et du rôle que Shopify pourrait y jouer, Lutke a posé une question connexe à la communauté crypto. Je demande,

Quelles sont les opportunités liées au commerce qui vous intéressent le plus? Quel rôle voulez-vous que Shopify joue?

Plusieurs joueurs avancés DeFi ont répondu à leurs questions, certains suggérant que Shopify devrait activer l’argent sur les comptes de la plate-forme pour les performances en utilisant les protocoles DeFi. D’autres ont également déclaré que Shopify devrait permettre les paiements stables sur la plate-forme.

D’autres réponses suggèrent de tirer parti des fonds déposés pour les frais d’abonnement et les paiements en temps réel.

On ne sait pas si Shopify mettra en œuvre toutes ces suggestions ou quand l’une d’entre elles sera mise en œuvre. Mais l’intérêt de la plateforme pour l’intégration financière décentralisée est la preuve de la croissance expansive de l’écosystème.