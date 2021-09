Shoppers Stop lance un nouveau film pour Durga Puja

Shoppers Stop a collaboré avec Flying Mind Bangalore pour le film

Avec Durga Puja juste au coin de la rue, Shoppers Stop a lancé un film pour le festival, intitulé #SheraSajerSheraStop. Avec ce film de marque, l’enseigne de mode et de produits de beauté lance sa première campagne pour les prochaines fêtes de fin d’année. Le film met en scène le célèbre acteur bengali Swastika Dutta, tandis que la musique du chanteur Anupam Roy a été utilisée pour cela.

Alors que Durga Puja, le plus grand festival du Bengale occidental, marque le retour de quatre jours de la déesse, Shoppers Stop a tenté de capturer l’essence du retour aux sources pendant la saison des fêtes avec sa dernière campagne. Le film raconte l’histoire d’un duo père-fille. Alors que commence la célébration de la Puja tant attendue, le père se souvient de tous les moments inestimables qu’il a passés avec sa fille lors de cette fête. Le film se termine sur une note heureuse alors que la fille appelle son père pour lui dire qu’elle rentre à la maison pour Durga Puja.

Shoppers Stop célèbre le retour de chaque femme avec ce film, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le film donne également un aperçu de la façon dont les familles d’un quartier se donnent la main pour régaler l’arrivée de Maa Durga avec ses enfants. Shoppers Stop a collaboré avec Flying Mind Bangalore pour le film.

En plus de ses magasins physiques à travers le pays, Shoppers Stop propose désormais des options d’achat en ligne à ses clients via son site Web ou son application disponible sur les appareils Android et iOS. De plus, il propose des services WhatsApp, une assistance virtuelle, des services à domicile et des services de personal shopper. La marque prétend avoir une offre omnicanal diversifiée qui couvre plus de 500 marques à travers une gamme de produits.

